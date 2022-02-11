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Baba ile oğluna çapayla saldırıp çevreye ateş açtı

ANTALYA'da sera demirini sattığı baba oğul ile anlaşmazlık yaşayan Ömer Ali Keskin (93), tüfeği ile çevreye ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin ifadesine başvurduğu Keskin, katıldığını öne sürdüğü ‘Kore Savaşı’nı anlattı.
Baba ile oğluna çapayla saldırıp çevreye ateş açtı

Olay, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi PTT Sokak'ta meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Ömer Ali Keskin, kullanmadığı serasının demirlerini Erol Aktaş ve oğlu Ömer Aktaş'a sattı. Bugün demirleri almak için oğlu ile birlikte gelen Erol Aktaş, parasını alamadığını iddia eden Ömer Ali Keskin ile tartıştı. Keskin, baba ile oğluna çapayla saldırdı, ardından da av tüfeğini doğrulttu. Tüfeği gören baba ve oğlu, kaçtı. Sinirlerine hakim olamayan Ömer Ali Keskin, av tüfeği ile çevreye ateş etti. Saçmalar, bir kamyonetin lastiğine isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, olay yerinden ayrılmayan Ömer Ali Keskin'in ifadesine başvurdu. Polisin olayı sorduğu Ömer Ali Keskin, katıldığını iddia ettiği Kore Savaşı'nı anlattı. Ömer Ali Keskin, polis merkezine götürüldü.

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