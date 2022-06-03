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Babacan: Henüz ittifak diye bir şey yok

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçime tek başlarına gireceklerini belirterek, "Biz 6'lı masada anayasa çalıştık sadece. Henüz ittifak diye bir şey yok. "dedi.
Babacan: Henüz ittifak diye bir şey yok

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin Bolu İl Başkanlığı binasının açılış töreni ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere kente geldi. Babacan ilk olarak, merhum hayırsever İzzet Baysal'ın anıt mezarını ziyaret etti. Babacan daha sonra İzzet Baysal Caddesi'nde yürüyerek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını dinledi. 

'SEÇİME TEK BAŞIMIZA GİRECEĞİZ'

Cadde gezisi sırasında bir vatandaş, Ali Babacan'a "6 parti birleşiminde HDP yanınızda mı? Altta var, üstte var. Vatan evlatlarımız şehit oluyor. Oradaki masanın altında o var denilince sizin milliyetçiliğinizden şüphe ediyoruz. Selahattin Demirtaş'ı cezaevinden çıkaracaklarını söylüyorlar. Siz seçilirseniz onu çıkarmak için uğraş verir misiniz?" diye sordu. Babacan ise yaşlı vatandaşın sorusuna, "HDP o masada yok. Tamamen kandırıyorlar. Masada olsa oturur. Masada olmayana masada denir mi? Biz işimize bakıyoruz. Memleket için çalışıyoruz. Sıkıntılar çok büyük. Biz DEVA Partisi'yiz. Başka parti bizi ilgilendirmez. Biz seçime tek başımıza gireceğiz. Biz 6'lı masada anayasa çalıştık sadece. Henüz ittifak diye bir şey yok. Olursa kiminle nasıl olur, onu daha konuşmadık. Biz ortak anayasa yaptık. İttifak olursa ona ayrı bakacağız" diye cevap verdi. 

'HDP İLE BİZİM DİYALOG VAR AMA İŞ BİRLİĞİ YOK'

Babacan ile caddede karşılaşan HDP İl Başkanı İbrahim Yolci, siyasi kimliğini açıklamadan, "HDP ile iş birliği olacak mı? HDP'siz bir hükümet olur mu? Selahattin Demirtaş'ın içeride boşuna yattığını dile getirmiştiniz birçok kez. Bir kez de Bolu'da dile getirir misiniz, Bolu'da haksız yere tutulduğunu?" diye soru sordu. Babacan bu soruya ise "HDP ile bizim diyalog var, ama bir iş birliği yok. Selahattin Demirtaş'ın içeride olması hukukçuların işi. Dosyaya bakılır. Adalet var, hukuk var. Adalet ve yargı bağımsız ve tarafsız çalışınca gereği neyse o olacak" dedi.

Ali Babacan daha sonra açılışı yapılacak olan DEVA Partisi Bolu İl Başkanlığı binası önüne geçti. Babacan burada toplanan partililere hitap ettikten sonra kurdele kesimi yapılarak il başkanlığı binasının açılışı gerçekleştirildi.

Ali Babacan, açılışın ardından partisinin il başkanlığında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Babacan, toplantıda, bir vatandaşa vermiş olduğu "HDP ile diyalog var ama iş birliği yok" şeklindeki cevabı ile ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi:

"6'lı masada HDP yok. HDP'nin kendi bir sol ittifak hazırlığı var. Bunu açıkladılar. Bizim münferiden HDP ile bir diyalog kanalımız var. İş birliği alanı yok bizim için, bir diyalog kanalımız var. Meclis'te temsil ediliyorsa Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına göre kurulduysa bütün siyasi partilerle diyalog içinde olmayı demokrasinin bir gereği olarak görürüz. Bu çerçevede de konuşmak istediklerimizi konuşuruz."

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