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Babadan oğula geçen ustalık

Babadan oğula geçen ustalık
Ulus Hacıbayram’da bulunan ayakkabı atölyesinde uzun yıllardır dans ayakkabısı üretimi yapan Esnaf İsmail Aydoğdu, bu mesleğin baba mesleği olduğunu ve sevilmeden yapılamayacağını dile getirdi.
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