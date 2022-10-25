Babadan oğula geçen ustalık

Ulus Hacıbayram’da bulunan ayakkabı atölyesinde uzun yıllardır dans ayakkabısı üretimi yapan Esnaf İsmail Aydoğdu, bu mesleğin baba mesleği olduğunu ve sevilmeden yapılamayacağını dile getirdi.