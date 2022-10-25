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Babadan oğula geçen ustalık
Babadan oğula geçen ustalık
Ulus Hacıbayram’da bulunan ayakkabı atölyesinde uzun yıllardır dans ayakkabısı üretimi yapan Esnaf İsmail Aydoğdu, bu mesleğin baba mesleği olduğunu ve sevilmeden yapılamayacağını dile getirdi.
25 Ekim 2022 Salı 10:48
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.