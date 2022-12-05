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Babanın iki evlat acısı

Alanya’da kaybolduğu bildirildikten 1 gün sonra uçurumda cansız bedeni bulunan Elif Emeksiz’in kardeşi Ebru’nun da 18 yıl önce trafik kazasında hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Acılı baba İbrahim Emeksiz, “Bu acıya nasıl dayanırım” dedi.
Babanın iki evlat acısı

Dün saat 14.00 sularında Alanya Kalesi’nde birinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar polise durumu ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler 50 metrelik yamaçta bir kadın cesedi buldu. Yapılan incelemede cansız bedenin 1 gün önce kayıp olduğu bildirilen Elif Emeksiz’e ait olduğu ortaya çıktı. 

BİR KIZINI DA KAZADA KAYBETMİŞ

Kale surlarında cansız bedeni bulunan Elif Emeksiz’in cenazesini almak için babası İbrahim Emeksiz sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Büyük acı yaşayan Emeksiz’in 18 yıl önce de 9 yaşındaki kızı Ebru Emeksiz’in trafik kazasında hayata gözlerini yumduğu ortaya çıktı. Ebru Emeksiz’in 2004’te Alanya’da araç çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirten baba İbrahim Emeksiz, kaçan sürücüyü bulabilmek için büyük çaba sarf ettiğini ancak bir sonuç alamadığını söyledi.

“BU ACIYA NASIL DAYANIRIM?”

Kızının hem eğitimine devam edip hem de çalıştığını belirten İbrahim Emeksiz, kızının hayat dolu olduğunu ve intihar etmediğini düşündüğünü söyledi. Kızının kafa dağıtmak maksadıyla yürüyüşe çıktığını ve sonrasında bu olayı gerçekleştiğini söyleyen Emeksiz, “Muhtemelen düşmüştür kızım ama ne olduğunu bilemiyorum. Ben hala yıllar önce ölen kızımın yasını tutuyorum. Bu acıya nasıl dayanırım?” dedi.

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