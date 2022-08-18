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Babasından izinsiz kullandığı traktörle dereye yuvarlanan Güngör, yaşamını yitirdi

MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, iddiaya göre babasından izinsiz aldığı traktörü kullanırken dereye yuvarlanan 11 yaşındaki Güngör Akça, yaşamını yitirdi.
Babasından izinsiz kullandığı traktörle dereye yuvarlanan Güngör, yaşamını yitirdi

Olay, saat 19.00 sıralarında Turgutlu’nun kırsal Kurudere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Güngör Akça, evlerinin önünde park halindeki 45 ZC 9712 plakalı traktörü, babası Halil Akça’dan izinsiz çalıştırarak hareket etti. Akça, Kurudere Altı mevkisinde seyir halindeyken traktörün kontrolünü kaybederek dere yatağına yuvarlandı. Akça'nın, metrelerce yüksekten traktörle birlikte yuvarlandığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Akça’nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Akça’nın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi. Akça’nın cenazesi jandarma ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruştu başlattı.

Kazada yaşamını yitiren Güngör Akça’nın, yağlı güreş sporcuyla ilgilenen ağabeyi olduğu öğrenildi.

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