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Babasını tabancayla vuranın babasını bıçakladı

İzmit’te, İ.T., tartıştığı Yaşar M.’yi, bacağından tabancayla vurdu. Olayı haber alan R.M. de yaklaşık yarım saat sonra polis merkezi yakınlarında karşılaştığı İ.T.’nin babası F.T.’yi bıçakla yaraladı.
Babasını tabancayla vuranın babasını bıçakladı

Yaşar M. ve F.T.’nin tedavileri sürürken, oğulları ise gözaltına alındı.

Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi’ndeki bir çay ocağında dün saat 12.30 sıralarında, aralarında husumet olan İ.T. ile Yaşar M. karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında İ.T., tabancayla Yaşar M.’yi bacağından vurdu. İ.T. yaklaşık 100 metre uzaklıktaki polis merkezine gidip teslim oldu.

Babasının yaralandığını öğrenen R.M., olaydan yaklaşık yarım saat sonra polis merkezinin karşısında bulunan kafede, şüpheli İ.T.’nin babası F.T. ile karşılaştı. Burada çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Arbede sırasında R.M., F.T.’yi bıçaklayıp kaçtı. F.T., polis aracıyla hastaneye kaldırıldı. Polis, kısa sürede R.M.’yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Her iki şüphelinin de sorgularının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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