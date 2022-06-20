Babasının balık avlamak için elektrik akımı verdiği suda ölen Eren, toprağa verildi

AYDIN’ın Karpuzlu ilçesinde, evli ve 2 çocuk babası Hakan Yıldız’ın (44) balık avlamak için elektrik verdiği suya girip, akıma kapılarak hayatını kaybeden Eren Yıldız (14) gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede baba Hakan Yıldız, ayakta durmakta güçlük ç

Olay, dün saat 12.00 sıralarında kırsal Abak Mahallesi Çine Çayı’nda meydana geldi. Eren Yıldız, babası Hakan Yıldız ve dedesi Sadettin Yıldız (64) ile Çine Çayı’na balık avlamaya gitti. Baba Hakan Yıldız, balık avlamak için çaya 100 metre mesafedeki arazi sulaması amacıyla kullanılan elektrik panosundan kablo uzatarak suya elektrik akımı verdi. Babasının suya elektrik verdiğinden habersiz olan Eren, serinlemek için çaya girince akıma kapıldı. Eren'in suda çırpındığını gören baba Yıldız elektrik akımını kesip, oğlunu sudan çıkardı. Ağır yaralanan Eren, babası ve dedesi tarafından Çine Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Eren, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Baba Yıldız ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

EREN'İN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Eren Yıldız’ın İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınan cenazesi Efeler ilçesi Merkez Yeniköy Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Eren’in cenazesi Merkez Yeniköy Camisi'ne götürüldü. Cenazeye Eren'in babası Hakan Yıldız, annesi Nalan Yıldız, kız kardeşi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Baba Hakan Yıldız, cenazede yakınlarının desteği ile güçlükle ayakta durabildi. Eren'in cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.