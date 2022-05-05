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Babasının kullandığı ot biçme makinesinden seken taş, Nebi'yi hayattan kopardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Orhan Kuş, traktörüne bağlı ot biçme makinesiyle çalışırken seken bir taş, o sırada tarlada çalışan oğlu Nebi Kuş’un (38) boynuna isabet etti. Nebi Kuş yaşamını yitirirken, fenalık geçiren baba hastaneye kaldırıldı.
Babasının kullandığı ot biçme makinesinden seken taş, Nebi'yi hayattan kopardı

Olay, saat 20.00 sıralarında Sazköy Mahallesi Dörtkuyular mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Kuş, 48 TF 154 plakalı traktörüyle çalıştığı sırada, otların içerisinde bulunan bir taş sekerek tarlada çalışan oğlu Nebi Kuş’un boynuna isabet etti. Oğlunu yerde hareketsiz gören Orhan Kuş, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nebi Kuş’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocuğunun ölüm haberiyle fenalaşan Orhan Kuş ise Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Nebi Kuş’un cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşamını yitiren Nebi Kuş’un Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde çalıştığı öğrenildi. Baba Orhan Kuş’un, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüleceği belirtildi. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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