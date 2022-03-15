Babasının yerine geldi: Türkmenistan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Türkmenistan'da yapılan Devlet Başkanlığı seçimini, mevcut Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un oğlu Serdar Berdimuhamedov yüzde 72,97 oyla kazandı.

Türkmenistan'da yapılan Devlet Başkanlığı seçiminin sonuçları açıklandı.

Mevcut Başkan Gurbanguli Berdimuhamedov'un oğlu Serdar Berdimuhamedov, oyların yüzde 72,97'sini alarak babasının yerine geçti.

Devlet başkanlığı seçiminde Gurbanguli Berdimuhamedov'un oğlu Serdar Berdimuhamedov ile Agacan Bekmuradov, Babamurat Meredov, Kakageldi Sariyev, Berdimammet Gurbanov, Maksatmurat Övezgeldiyev, Perhat Begencov, Maksat Ödeşov ve Hıdır Nunnayev olmak üzere 9 aday yarıştı.

Devlet Başkanı Berdimuhamedov, yeniden aday olmayacağını belirterek gençlerin yönetime gelmesini desteklemek için erken seçim kararı almıştı.