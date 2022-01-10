Bağcılar'da 15 milyon lira değerinde kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

BAĞCILAR'da, üretimin yapıldığı bir depoya düzenlenen baskında 2 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık piyasa değeri 15 milyon lira olan kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.