Bağcılar'da 31 kaçak göçmen yakalandı

BAĞCILAR’da seyir halindeyken durduran bir minibüs ve bir otomobilde 31 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücülerinin göçmenleri, bin lira karşılığında Edirne’ye kadar götürmek için anlaştıkları ortaya çıktı.