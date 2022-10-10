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Bağcılar'da 31 kaçak göçmen yakalandı

BAĞCILAR’da seyir halindeyken durduran bir minibüs ve bir otomobilde 31 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücülerinin göçmenleri, bin lira karşılığında Edirne’ye kadar götürmek için anlaştıkları ortaya çıktı.
Bağcılar'da 31 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar Fatih Mahallesi’nde park halinde bekleyen bir minibüs ile bir otomobile sırt çantalı yabancı uyruklu kişilerin bindiği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, söz konusu 2 aracı takibe aldı. Seyir halinde olan araçları durduran polis, 2 araçta 4’ü çocuk toplam 31 kaçak göçmen yakaladı.

Minibüs sürücüsü M.H.K., yanındaki arkadaşı Y.C.M. ile otomobil sürücüsü E.K. gözaltına alınırken yakalanan kaçak göçmenler ise geri gönderme merkezlerine götürüldü. Şüphelilerin Yunanistan’a gitmek isteyen kaçak göçmenleri Edirne’ye götürmeye çalıştığı, her bir göçmen için ise bin lira para aldığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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