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Bağcılar'da çiçek gönderme kavgası

BAĞCILAR'da kız kardeşine çiçek gönderilmesine sinirlenen ağabey, arkadaşlarını toplayarak çiçek gönderen kişiye sopalarla saldırdı. Yaşanan arbede anları çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bağcılar'da çiçek gönderme kavgası

Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında esnaflık yapan birinin oğlu, iddiaya göre aynı mahallede oturan bir kıza çiçek gönderdi. Eve gönderilen çiçekten kızın ağabeyinin de haberi oldu. Ağabey, yanına aldığı birkaç arkadaşıyla, çiçeği gönderen kişinin babasının dükkanına gitti. Dükkanda çiçek gönderen kişiyi gören grup, onu sokak arasına doğru kovalamaya başladı. Grup, çiçek göndereni yakaladıktan sonra tekme ve sopalarla dövmeye başladı. 

Mahalleli kargaşayı ayırmaya çalıştı. Kızın ağabeyi elindeki sopayı, çiçeği gönderen kişinin sırtında kırdı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve bekçiler kavgayı ayırdı. Taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Çiçeği gönderenin darbedildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mahalle sakinlerinden biri, "Gürültüyü duyduk camdan baktık. Ellerinde sopa olan birkaç kişi vardı, bir kişiye sağlam vuruyorlardı. Biz kavganın önce dernek binasında çıktığını sandık ama zihinsel engelli kişi bir kıza çiçek göndermiş. Kızın ailesi de sokakta o çocuğa denk gelince dövdü. Sırtında sopayı kırdılar. Biz de camlardan çığlık attık vurmayın diye" dedi.

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