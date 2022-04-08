Bağcılar'da otomobilin kaputunda tehlikeli yolculuk

Bağcılar'da otomobilin kaputuna tutunarak tehlikeli şekilde seyahat eden kişinin o anları arkadaşları tarafından cep telefon ile kaydedildi. Hem kendini hem de trafiği tehlikeye sokan kişiler bir süre sonra gözden kayboldu.