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Bağcılar'da otomobilin kaputunda tehlikeli yolculuk

Bağcılar'da otomobilin kaputunda tehlikeli yolculuk
Bağcılar'da otomobilin kaputuna tutunarak tehlikeli şekilde seyahat eden kişinin o anları arkadaşları tarafından cep telefon ile kaydedildi. Hem kendini hem de trafiği tehlikeye sokan kişiler bir süre sonra gözden kayboldu.

Olay, geçen hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte ilerleyen otomobilin kaputuna tutunarak tehlikeli şekilde seyahat eden kişinin o anları arkadaşları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kaputa tutunan kişinin otomobilin üzerine yatarak seyahat etmesi ve arkadaşlarının da o anları cep telefonu ile kaydetmesi görülüyor. Hem kendini hem de trafiği tehlikeye sokan kişiler bir süre bu şekilde gitmeye devam ediyor. Otomobilin kaputundaki kişinin "düşecem" diyerek bağırmasıyla sürücü duruyor.

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