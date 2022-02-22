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Bağcılar’da TYT deneme sınavına 8 bin öğrenci katıldı

Bağcılar Belediyesi’nin desteğiyle 8 bin öğrencinin katılımıyla TYT (Temel Yeterlilik Testi) deneme sınavı yapıldı. TYT öncesi prova niteliğinde olan sınavda ter döken üniversite adayları, bu sayede kendilerini ölçme ve değerlendirme imkanı buldu.
Bağcılar’da TYT deneme sınavına 8 bin öğrenci katıldı

Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Bağcılar’da YKS’ye hazırlanan gençler için bir deneme sınavı düzenlendi. Bu amaçla bugün saat 10.00’da ilçedeki liselerde yapılan sınava 12. sınıf öğrencileri katıldı. Gerçeğe en uygun şekilde hazırlanan soru kitapçıkları dağıtılan 8 bin aday, en yüksek puanı alabilmek için 165 dakika ter döktü. Deneme sınavında öğrenciler hem heyecanlarını yenmiş oldu hem de sınavlara kısa süre kala eksiklerini görme, kendilerini ölçme ve değerlendirme imkanı buldu.

HER ZAMAN ONLARA DESTEK OLUYORUZ

Gençlerin geleceğe hazırlanmasında her zaman onlara destek olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Öğrencilerimizin sınav stresini azaltarak başarılı olmaları için böyle bir sınav yaptık. Onlar için bir anlamda prova oldu. Soru çözme alışkanlıklarını da artırmış oldular. İnşallah deneme sınavlarımız önümüzdeki süreçte de devam edecek” dedi.

8 BİN TEST KİTABI DAĞITILMIŞTI

Öte yandan Bağcılar Belediyesi, 18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak. 18 Haziran 2022 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavlarına girecek öğrencilere deneme sınavları içeren kitap desteğinde bulunmuştu. Bu kapsamda ilçedeki liselerde okuyan son sınıf öğrencileri için toplam 8 bin adet kitap dağıtılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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