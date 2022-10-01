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Bağdat'ta "ekim gösterileri" başladı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta güvenlik güçleri, 1 Ekim 2019'daki kanlı hükümet karşıtı gösterilerin yıl dönümünde protesto eylemi gerçekleştiren gruba biber gazı ve ses bombalarıyla müdahalede bulunuyor.
Bağdat'ta "ekim gösterileri" başladı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 10 Ekim 2019'daki hükümet karşıtı eylemlerin 3. yılı dolayısıyla yeniden gösteriler başladı.

Aralarında Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının da bulunduğu göstericiler, Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'na akın etti. Irak bayrakları taşıyan göstericiler, "Canımız, kanımız Irak'a feda" sloganları attı.

Göstericilere biber gazlı müdahale
Irak hükümet güçleri, Bağdat’ın merkezi Tahrir Meydanı’ndaki Cumhuriyet Köprüsü’nde kurulan bariyerleri aşmaya çalışan göstericileri biber gazı ve ses bombaları ile dağıtmaya çalışıyor.

Göstericilerden bir grup da askerlere taş atarak karşılık veriyor.

Göstericiler, hükümet güçlerine, "Halk, rejimi devirmek istiyor", "Halk, yolsuzluk yapanları devirmek istiyor" sloganlarıyla karşılık veriyor. Bir grup protestocu da Irak’ta nüfuzu bulunan ABD ve İran’a karşı slogan atarak tepkilerini dile getiriyor.

Göstericiler arasında Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları da bulunuyor.

Göstericiler, 2019 yılındaki protestolarda öldürülenlerin posterlerini taşıyor.

Iraklı hükümet güçleri, Yeşil Bölge’ye çıkan tüm yol ve köprüleri beton bariyerlerle trafiğe kapatmış durumda.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta 1 Ekim 2019’da başlayıp hızlı bir şekilde güney kentlerine de yayılan hükümet karşıtı gösteriler düzenlenmişti. Bu gösteriler sonucu dönemim hükümeti istifa etmek zorunda kalmıştı. Söz konusu gösterilerde hükümet güçlerinin açtığı ateş sonucu 600’ün üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.

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