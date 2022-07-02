Bağış kurbanlar Türkiye'yi 80 kadar ülkeye yakınlaştıracak

Türkiye'deki birçok yardım kuruluşu, hayırseverlerin hisselerini Kurban Bayramı organizasyonlarıyla 80'e yakın ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İHH İnsani Yardım Vakfı, bayram kampanyası kapsamında 60 ülkede kurban kesmeyi planlıyor. Vakıf, kurban bedelini bu yıl 2 bin lira olarak belirledi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ise "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla Türkiye ve yaklaşık 80 ülkede 25 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. TDV vekalet yoluyla kurban kesim bedellerinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında ise 1800 lira olarak duyurdu.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), bu yıl "Kardeşinle Kurbanını Paylaş" sloganıyla Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'da 40 ülke ile 264 bölgeyi kapsayan yardım programıyla 4 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor. Federasyon, bu yıl vekalet yoluyla yurt dışı kurban kesim bedeli büyükbaş için 1200, küçükbaş için 1400 lira olarak açıkladı.

Türk Kızılay, bu yıl "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan, Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürütülecek kurban çalışmalarında vekalet bedellerini yurt içinde 2 bin 475 lira, yurt dışında 1475 lira olarak açıkladı.

Deniz Feneri Derneği, bu yıl Türkiye başta olmak Afganistan, Bangladeş/Arakan, Benin, Burkina Faso, Çad, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gana, Kamerun, Mali, Moritanya, Nijer, Nijerya, Pakistan, Sierra Leone, Somali, Sri Lanka, Tanzanya, Togo ile Zimbabve'de kurban kesmeyi planlıyor.

Dernek 1 hisse kurban bedelini yurt içi 2 bin 800, yurt dışı 1700 lira olarak belirledi.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, "Kurban; Allah’a Yakınlaşmak, Muhtaçla Paylaşmaktır" sloganıyla bayram için organizasyonlar düzenleyecek. Derneğin kurban bağış bedeli Afrika'da 1400 lira, Asya'da 1700 lira, Arakan kamplarında 2 bin 300 lira, Türkiye ile Yemen'de 2 bin 750 lira, Filistin kamplarında 4 bin lira ve Gazze'de ise 5 bin lira olarak duyuruldu.

Yardımeli Derneği, Türkiye başta olmak üzere yurt dışında 21 farklı bölgede kurban kesmeyi planlıyor. Dernek, kurban hissesini Afrika için 1350 lira, Türkiye, Asya, Balkanlar ile Orta Doğu için 2 bin 400 lira, Filistin ve Gazze için 4 bin 500 lira açıkladı.

Sadakataşı, kurban kesimi için 4 farklı bölge belirledi

Sadakataşı Derneği, bu yıl bu yıl "Kurban Yeryüzüne Armağan" çağrısıyla Türkiye başta olmak üzere 35 ülke ve 100'ün üzerinde bölgede 25 bin hisse kurban kesmeyi hedefliyor. Dernek tarafından bu yıl kurban hisse bedeli için 4 ayrı fiyat kategorisi yapıldı.

Buna göre Afrika ve Asya ülkelerinin bulunduğu birinci bölge için 1250, Yemen ve Uzak Asya ülkelerinin bulunduğu ikinci bölge için 2 bin, Türkiye, Kıbrıs, Balkanlar ve Orta Doğu'nun olduğu üçüncü bölge için 3 bin, Filistin, Irak, İspanya'nın olduğu dördüncü bölge için de 5 bin lira kurban hisse bedeli belirlendi.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı da bu yıl 40 ülkede kurban organizasyonu planlarken büyükbaş kurban bedelini hisse başı 3 bin 950 lira, yurt dışı kurban bedelini 1900 lira olarak açıkladı.

Kudüs ile civarında yardım ve imar çalışmaları yapan Mirasımız Derneği kurban bedelini 425 avro olarak belirledi.

Beşir Derneği, Filistin, Yemen, Somali, Pakistan, Bangladeş, Çad, Tanzanya, Togo, Nijer ile Kenya gibi coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı amaçlıyor. "Kardeş Payı" projesi ile hayırsever bağışçıların kestikleri kurban paylarının derneğin Türkiye genelindeki temsilcilikleri ve gönüllüleri aracılığıyla teslim alınıp ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda derneğin kurban bedeli 2 bin 200 lira olarak belirlendi.

Türkiye başta olmak üzere Asya ve Afrika'da kurban organizasyonu düzenleyen İnsan Vakfı, kurban hisse bedelini Afrika için 1250, Asya için 2 bin, Suriye-Filistin-Yemen için 2 bin 250 ve Türkiye için 2 bin 750 lira olarak duyurdu.

Yeryüzü Doktorları 15 ülkede dağıtım yapacak

Yeryüzü Doktorları Derneği, "Kurban Olsun, Sağlık Olsun Kampanyası" kampanyasıyla Afganistan, Çad, Kamerun ve Yemen’in de aralarında bulunduğu 15 ülkede kurban dağıtımı yapılacak. Dernek bir kurban hisse bedelini 1600 lira olarak açıkladı.

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (İYİLİKDER) kurban hisse bedeli Afrika'da 1400 lira, Arakan'da 2 bin 400 lira, Türkiye, Afganistan ve Suriye'de 2 bin 750 lira, Gazze'de 4 bin 250 lira olarak belirlendi.

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği 17 ülkeye ulaşmayı hedeflerken, Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Türkiye, Afrika ve Asya'da kurban kesimi yapacak.

İhlas Vakfı ise vekaletle kurban kesimlerini yurt içi ile dışında yapacak.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) ve Mehmetçik Vakfı gibi birçok kuruluş da yurt içinde organizasyon düzenleyecek.