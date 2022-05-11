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Bahama bandıralı dev kruvaziyer, 4 bin 281 yolcuyla Kuşadası'na geldi

Bahama bandıralı dev kruvaziyer Odyssey of the Seas, 4 bin 281 yolcusuyla Aydın'ın Kuşadası ilçesine yanaştı.
Bahama bandıralı dev kruvaziyer, 4 bin 281 yolcuyla Kuşadası'na geldi

Ege Port Limanı'na demirleyen 347 metre uzunluğundaki lüks turistik yolcu gemisinden yolcularla birlikte 1800 mürettebat indi.

Yolcular bando ve halkoyunları ekibi tarafından karşılandı. Ülkeye giriş işlemlerinin ardından turistlerin çoğu Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ne gitmek üzere otobüslere bindi.

Geçen yıl denize indirilen Royal Carriabean Cruise Lines'a ait Odyssey of the Seas'te, yolcu kullanımı için 14 güverte, 15 restoran, 2 havuz ve 2 bin 105 kabin bulunduğu belirtildi.

"Türkiye'ye gelen en büyük yolcu gemisi"
Ege Port Kuşadası Genel Müdürü ve Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Aziz Güngör, Odyssey of the Seas'ın bugüne kadar Türkiye'ye gelen en büyük yolcu gemisi olduğunu söyledi.

Geminin bu yıl Kuşadası'na 16 sefer yapmayı planladığını belirten Güngör, şöyle dedi:

"Ege Port Kuşadası olarak sezon boyunca dünyanın en büyük gemilerine ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Binlerce yolcu taşıyan dünyanın bu en büyük gemilerini misafir ediyor olmak Akdeniz’in en önemli kruvaziyer destinasyonlarından biri olan ülkemize ve Kuşadası’na olan yoğun ilginin en açık göstergesidir."

Aziz Güngör, Odyssey of the Seas'in yanı sıra "Regal Princess" ve "S.S Voyager" isimli yolcu gemilerini limanda ağırladıklarını ve 10 bine yakın yolcunun bugün Kuşadası'na geldiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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