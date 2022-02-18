  • BIST 2.027,14
  • Altın 828.037
  • Dolar 13.6125
  • Euro 15.4779
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya -1 °C
»

Baharın müjdecisi cemrelerden ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşecek

Halk kültüründe "baharın habercisi" kabul edilen cemrelerden ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşecek.
Baharın müjdecisi cemrelerden ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşecek

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, "ateş", "kor", "köz" gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor.

Havaların ısınmasını temsil eden ve bahar bayramı nevruzun da yaklaştığının göstergesi olan cemre ilk 19-20 Şubat'ta havaya düşecek.

İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.

"Cemre düşmesi" ayrıca hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarı çıkaramadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin ilk su altı müzesinin heykelleri içler acısı18 Şubat 2022 Cuma 09:56
  • Filmdeki rolü gibi uyuşturucudan öldü18 Şubat 2022 Cuma 09:54
  • Basın İlan Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de18 Şubat 2022 Cuma 09:40
  • Anket şirketleri canlı yayında açıkladı! İşte parti parti son oy oranları18 Şubat 2022 Cuma 09:38
  • Baharın müjdecisi cemrelerden ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşecek18 Şubat 2022 Cuma 09:34
  • Masailer topraklarında kalmak için hükümete karşı 2,3 milyon imza topladı18 Şubat 2022 Cuma 09:34
  • Güney Çin Denizi'ne düşen F-35 görüntülerini sızdıran 5 ABD askeri suçlu bulundu18 Şubat 2022 Cuma 09:33
  • Dört milyon haneye doğal gaz desteği başvuruları başladı18 Şubat 2022 Cuma 09:32
  • FETÖ'ye büyük operasyon: 45 ilde gözaltı kararı!18 Şubat 2022 Cuma 09:30
  • Cep yakan sebze fiyatları geriledi: Salatalık 35 TL'den 13 TL'ye düştü18 Şubat 2022 Cuma 09:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti