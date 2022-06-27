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Bahçe duvarından atlayarak girdiği iş yerinden çuval dolusu malzeme çaldı

BURSA’da bir şüpheli, mobilya iskeleti üretimi yapılan firmadan 30 bin TL değerinde malzeme çaldı. Şüphelinin bahçe duvarından atlayarak hırsızlık yaptığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bahçe duvarından atlayarak girdiği iş yerinden çuval dolusu malzeme çaldı

İnegöl ilçesi Sinanbey Mahalesi 23'üncü Metal Sokakta faaliyet gösteren mobilya atölyesine dün sabah saatlerinde bahçe duvarından atlayarak giren şüpheli, toplam 30 bin TL değerindeki kesim motoru, mobilya tabancaları, matkap ile degobaj makinesini çuvala doldurup kaçtı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Görüntülerde iş yerinin demir kapısı önüne gelen şüphelinin, önce bahçe duvarından sarkarak ara sokağı kontrol ettiği görülüyor. Etrafta kimsenin olmadığından emin olan şüpheli, daha sonra bahçe duvarının üstüne atlayarak, demir kapının diğer tarafına geçiyor. İçeride yaklaşık 10 dakika kalan şüpheli, elindeki malzeme dolu çuvalla geldiği yoldan çıkarak kaçtı.

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