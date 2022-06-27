Bahçe duvarından atlayarak girdiği iş yerinden çuval dolusu malzeme çaldı

BURSA’da bir şüpheli, mobilya iskeleti üretimi yapılan firmadan 30 bin TL değerinde malzeme çaldı. Şüphelinin bahçe duvarından atlayarak hırsızlık yaptığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.