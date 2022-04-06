Bahçe ve çiftliklerden malzeme çalan 2 şüpheli tutuklandı

BURSA’nın İznik ilçesinde bahçe ve hayvan çiftliğinden çaldıkları malzemeleri yükledikleri kamyonla kaçmaya çalışırken yakalanan Hasan Çetin Salım (26) ile Yunus Emre Aydın (27) tutuklandı.

Dırazali Mahallesi Ovasında şüpheli bir kamyonetin dolaştığı yönünde yapılan ihbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Durdurulan 16 CEZ 94 plakalı kamyonda yapılan kontrolde çok sayıda çalıntı olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirilirken, araç sürücüsü Hasan Çetin Salım ile yanında bulunan Yunus Emre Aydın gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamada Çampınar Mahallesindeki bir hayvan çiftliğinden 3 elektrikli dinamo, 1 ayırma demiri ve 1 pulluk ile Dırazali Mahallesindeki bir bahçeden 12 sulama kapağını çaldıklarını itiraf eden şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece ‘bina veya eklentisi içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’, ‘bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık’ ile ‘mala zarar verme’ suçlarından tutuklandı.