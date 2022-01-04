Bahçeli: CHP Genel Başkanı özür dilemeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kuran kurslarına yönelik 'ortaçağ zihniyeti' sözlerine ilişkin): Bu saygısız sözden dolayı CHP genel başkanının, aziz milletimizden özür, Allah'tan af dilemesini bekliyoruz.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

- (CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kur'an kurslarına yönelik 'ortaçağ zihniyeti' sözlerine ilişkin): Bu saygısız sözden dolayı CHP Genel Başkanı'nın, aziz milletimizden özür, Allah'tan af dilemesini bekliyoruz.

- Buradan uyarıyorum; partimizin simgelerini kullanıp çeteleşmeye, bu suretle sokak eylemlerine heves edenlerin enselerinde kesinlikle nefesimiz olacaktır. Yaptıklarına da pişman edecek hukuk ve kolluk gücü devletimizde bulunmaktadır.

- (İBB): Belediyeye terörist almanın neresi milli iradenin hükmüdür. Neresinde ahlak vatan ve millet sevgisi vardır.

-Bahçeli: İBB’ye terör örgütleriyle irtibatlı olanların alımında en alttan en üste kadar herkes sorumlu değil midir? Belediye başkanı kimlerin işe alınacağını sormayacak mıdır? Kimlerin işe alındığını biliyorsa HDP korkusundan dolayı susmuşsa yine suçludur. Hiç haberi yoksa o zaman daha tehlikeli daha suçludur. İBB Başkanı her durumda suçludur. İddialar kesinleşirse suç sabit görülürse İBB Başkanı bir saniye bile olsa makamını işgal edemez, etmemeli. Teröristlerin işe girdiği belge ve bilgilerle rapor formatına bağlandıktan sonra belediye başkanının mahkeme huzuruna çıkması yetmez İBB Başkanının görevinden alınması şarttır, adaletin icabıdır.