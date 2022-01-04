  • BIST 1.971,99
  • Altın 759.81569
  • Dolar 13.2101
  • Euro 14.9183
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 4 °C
»

Bahçeli: CHP Genel Başkanı özür dilemeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kuran kurslarına yönelik 'ortaçağ zihniyeti' sözlerine ilişkin): Bu saygısız sözden dolayı CHP genel başkanının, aziz milletimizden özür, Allah'tan af dilemesini bekliyoruz.
Bahçeli: CHP Genel Başkanı özür dilemeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

- (CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kur'an kurslarına yönelik 'ortaçağ zihniyeti' sözlerine ilişkin): Bu saygısız sözden dolayı CHP Genel Başkanı'nın, aziz milletimizden özür, Allah'tan af dilemesini bekliyoruz.

- Buradan uyarıyorum; partimizin simgelerini kullanıp çeteleşmeye, bu suretle sokak eylemlerine heves edenlerin enselerinde kesinlikle nefesimiz olacaktır. Yaptıklarına da pişman edecek hukuk ve kolluk gücü devletimizde bulunmaktadır. 

- (İBB): Belediyeye  terörist almanın neresi milli iradenin hükmüdür. Neresinde ahlak vatan ve millet sevgisi vardır.

-Bahçeli: İBB’ye terör örgütleriyle irtibatlı olanların alımında en alttan en üste kadar herkes sorumlu değil midir? Belediye başkanı kimlerin işe alınacağını sormayacak mıdır? Kimlerin işe alındığını biliyorsa HDP korkusundan dolayı susmuşsa yine suçludur. Hiç haberi yoksa o zaman daha tehlikeli daha suçludur. İBB Başkanı her durumda suçludur. İddialar kesinleşirse suç sabit  görülürse İBB Başkanı bir saniye bile olsa makamını işgal edemez, etmemeli. Teröristlerin işe girdiği belge ve bilgilerle rapor formatına bağlandıktan sonra belediye başkanının mahkeme huzuruna çıkması yetmez İBB Başkanının görevinden alınması şarttır, adaletin icabıdır.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sarıgül: Ana görüşümüz, seçimlerin zamanında yapılmasıdır16 Aralık 2021 Perşembe 19:33
  • Akşener: Acayip zenginleşmiş bir avuç insan, gittikçe sayısı büyüyen fakir fukara var15 Aralık 2021 Çarşamba 18:46
  • Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret önerisi14 Aralık 2021 Salı 23:14
  • CHP'li Öztrak: Paramızın pul olmadığı tek bir para birimi kalmadı13 Aralık 2021 Pazartesi 16:32
  • Fatih Erbakan: Asgari ücretten vergiyi kaldıracağız12 Aralık 2021 Pazar 20:27
  • Kılıçdaroğlu: Her kesim helalleşmelidir08 Aralık 2021 Çarşamba 21:40
  • TBMM'de bütçe görüşmesinde 'kirli, karanlık ilişkiler' gerginliği08 Aralık 2021 Çarşamba 18:47
  • CHP'li Özel: Stokçuluk varsa ekonomi kötü demektir08 Aralık 2021 Çarşamba 16:56
  • Bahçeli'den 'Alparslan Türkeş Siyaset Vakfı Akademisi' açıklaması06 Aralık 2021 Pazartesi 22:13
  • Kılıçdaroğlu: Bu bütçeye 'hayır' diyeceğiz06 Aralık 2021 Pazartesi 21:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti