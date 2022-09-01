Bahçeli: Sayın Erdoğan'ın seçilmesi için insanüstü gayret sarf edilecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023 seçimlerine 9 ay 18 gün kaldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için insanüstü bir gayret sarf edilecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu Ortak Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. Bahçeli, yaşanan son gelişmelerin, sosyal medyanın mutlak surette denetim altına alınmasının şart olduğunu gösterdiğini vurgulayarak, "Bunun yanı sıra ahlaki ve hukuki açıdan sınırlandırılması hayat memat konusudur. Bu kapsamda 1 Ekim 2022 tarihinde, TBMM çalışmalarına başlar başlamaz hazırlığı büyük oranda tamamlanmış olan sosyal medya düzenlemesi, kanunlaştırılarak gittikçe büyüyen, huzur ve güvenliğimizi artan şekilde yutan kara delik, hukuki bir temele bağlanmalıdır. İnsanların özel hayatlarının siyaset malzemesi yapılması vahim bir ahlaksızlıktır. Siyaset yapıyor olmanın bir erdemi olmalıdır. Siyaset hizmet değil; hizip ve hüsran üretirse bunun altından kalkılması çok zordur. Şayet bir suç varsa, üstelik suçlu tespit edilmişse bununla ilgili ne yapılacağı, hangi işlemlerin sırasıyla tatbik ve temin edileceği yürürlükteki mevzuat hükümlerince açıktır, bellidir. Yargısız infazların demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaşmadığı meydandadır. Sosyal medya ifşalarının peşine düşüp siyaset oluşturmaya, rant ve ikbal devşirmeye heveslenen muhalefet partilerinin acizliği, fırsatçılığı ve tükenmişliği artık örtülemeyecek kadar ileri noktadadır" diye konuştu.

'MHP GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİN SONUNA KADAR YANINDADIR'

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Sokak aralarında kanunsuz gösteri yapan görevli ve nöbetçi provokatörlere Türk polisinin hukuk çerçevesinde yaptığı müdahale anlaşılan Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkarmıştır. Zira Kılıçdaroğlu, askerimizin de polisimizin de milli güvenliğimizin de karşısındadır. Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir sokak eyleminde görevinin gereğini yapan cesur bir polisimiz hakkında Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla suç duyurusu yapılması namertliktir. CHP işte budur. Sözde 'Öğretmene yapılan efeliği affetmeyeceğiz' diyen Kılıçdaroğlu'na diyorum ki; 'sen affetsen ne yazar, affetmesen ne çıkar.' Asıl Türk milleti seni affetmeyecek, bu yaptıklarını yanına bırakmayacaktır. MHP kahraman güvenlik güçlerimizin sonuna kadar yanındadır" dedi.

'ZİLLET İTTİFAKI TERÖRLE ARASINA MESAFE KOYAMAMIŞTIR'

Bahçeli, 6'lı masayı eleştirerek, "Masa devrilmiş, altından CHP’nin kuklası olduğu aşikar olan 'Emek ve Özgürlük' isimli sol ve bölücü bir ittifakın ortaya çıktığı görülmüştür. HDP’nin bu ittifaka eklemlenmesi taktik bir hamledir, zelil bir kurmacadır, sinsi bir kurnazlıktır. Emperyalizmin kumandası altına giren sol blokun kaçınılmaz bir durum muhasebesi yapması da tutarlılık gereğidir. Geçmişte 6’ncı filoya taş atanlar, bugün 6’ncı filonun güvertesinde, kanlı emellerinin çevresinde ele ele tutuşmuşlar, açıkça emperyalizmin koçbaşlığına tamam demişlerdir. Bugüne kadar zillet ittifakı bölücü terörle arasına mesafe koymamıştır. Türkiye düşmanlarının uyduluğundan, yörüngesinde fırıl fırıl dönmekten vazgeçmemiştir. Maalesef hiçbir milli meselede duyarlılık göstermemiş, direnç ve dirayet sergilememiştir" ifadelerini kullandı.

'NATO GEREĞİNİ YAPMAK ZORUNDADIR'

Yunanistan'ın Tük jetlerine yönelik tacizlerine değinen Bahçeli, "S-300 Hava Savunma Sistemi'nin F-16 savaş uçaklarımıza radar kilidi atması karşılıksız ve yaptırımsız bırakılmaması gereken bir haydutluk ve hayasızlık örneğidir. Söz konusu radar kilidinin NATO misyonu çerçevesinde görev icra eden savaş uçaklarımıza atılması da meselenin bir başka düşündürücü boyutudur. NATO bu düşmanlıkla ilgili gereğini süratle yapmak zorundadır. Radar kilidi atan Yunanistan, kural ve hukuk ihlali yaparak Türkiye'nin radarına girmiş, vuruş menzilinin içine yuvarlanmıştır. Tam da bu sırada, ABD Kongresi'nin Dış ilişkiler Komitesi Başkanı'nın, Atina'da dile getirdiği, 'Türkiye Doğu Akdeniz’de en büyük tehdittir' sözü küstahlıktır, kifayetsizliktir, kepazeliktir. Asıl stratejik tehdit Yunanistan'ı askeri üs haline getirip Türkiye'ye silah doğrultmasını kışkırtan ve bunun için askeri yığınak yapan ABD'dedir. Hiç kuşku yok ki Türkiye her türlü ihtimale bütün milli güç unsurlarıyla hazırdır. Milli bekamızı ve egemenlik haklarımızı zedeleyecek, tahrip edecek, zaafa uğratacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğimiz herkesçe çok iyi bilinmelidir" dedi.

'ADAYIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR'

MHP'nin, 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne olağanüstü bir adanmışlık ve kararlılıkla hazırlandığını aktaran Bahçeli, 9 aylık süredeki stratejik hedeflerini ise şöyle sıraladı:

"Vatandaşlarımızla yüz yüze temas ve iletişim gönül seferberliği halinde yaygınlaşacak, 'Adım Adım 2023' çalışmalarımız il ve ilçelerimizin tamamında yapılmaya seçim gününe kadar devam edilecektir. '2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net' temalı açık hava toplantılarımızın ilki Sivas ilimiz merkez olmak suretiyle Amasya, Tokat, Çorum ve Yozgat teşkilatlarımızın ve değerli vatandaşlarımızın iştirakiyle 4 Eylül 2022 Pazar günü gerçekleşecektir. Açık hava toplantılarımız tespit edilmiş illerimizde artan bir şevkle yapılacak, aynı zamanda ihtiyaç hasıl olursa salon toplantıları da planlanacaktır. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için insanüstü bir gayret sarf edilecektir. 28'inci dönem TBMM'de milletvekili sayısını ve siyasal desteğini en çoklaştırmış MHP'nin varlığı da kesin hedefimizdir. Bunun yanında Cumhur İttifakı'nın TBMM'de anayasa değişikliğini sağlayacak nitelikli çoğunluğa ulaşması bir diğer tartışma götürmeyen hedefimizdir."

'KHK'NIN GERİ DÖNÜŞÜ MÜMKÜN DEĞİL'

Açıklamasının ardından soruları yanıtlayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun KHK'lar ile ihraç edilenlerin görevlerine iade edileceği yönündeki açıklaması hakkında, "Gizli kalmış FETÖ'cülük oynamasın, o sevdadan vazgeçsin. KHK'nın dönüşü mümkün değildir. 15 Mart’a ihanettir o. 751 vatandaşımızın katillerine affa kimse cesaret edemez." ifadelerini kullandı. Bahçeli, erken seçim iddialarıyla ilgili soruya ise, "Seçimlere 9 ay 18 gün var. Onu beklemek lazım" cevabını verdi.