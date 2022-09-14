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Bahçeli'den Ermenistan'a tepki: Tahammül gösterilmeyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Can Azerbaycan, terör devleti Ermenistan ve arkasında duran zalimler karşısında asla yalnız değildir. Türk milleti soydaşlarının arkasındadır." dedi.
Bahçeli'den Ermenistan'a tepki: Tahammül gösterilmeyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan sınırında ihlaller yapan Ermenistan'a tepki gösterdi.

Bahçeli, ''Ermenistan'ı sahaya sürüp piyon gibi kullanan hangi ülke olursa olsun doğacak ağır sonuçlardan mesuldür'' dedi.

''ERMENİ ÇETELERİ KANLI VE HAİN PROVOKASYONLARA GİRİŞMEKTE''

Sosyal medyadan açıklama yapan MHP lideri, şöyle devam etti:

'Karabağ Zaferi’ni hazmedemeyen, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından sökülüp atılan Ermeni çeteleri mütecaviz eylemlerine hız vererek, kanlı ve hain provokasyonlara girişmektedir. Nitekim Ermenistan’ın Karabağ’daki saldırganlığına sabır ve tahammül gösterilemeyecektir.


''TÜRKİYE, AZERBAYCAN İLE SONUNA KADAR DAYANIŞMA İÇİNDE''

Türkiye, Azerbaycan ile sonuna kadar dayanışma içindedir. Can Azerbaycan, terör devleti Ermenistan ve arkasında duran zalimler karşısında asla yalnız değildir. Azerbaycan her türlü hunhar ve hayasız oyunu temelinden bozmaya muktedirdir. Türkiye’nin desteği de tam ve eksiksizdir.

KARABAĞ SAVAŞI'NDAN SONRA GERİLİM

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 2. Karabağ Savaşı'ndan sonraki en şiddetli çatışmalar yaşandı.

Azerbaycan, Ermenistan ordusunun sınırda provokasyonda bulunduğunu duyurdu. Ateşkes ilan edildiği duyurulsa da bu uzun sürmedi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çatışmalarda 49 Ermeni askerinin öldüğünü açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında ise "Ermenistan'ın provokasyonunda 50 Azerbaycan askerinin şehit olduğu" aktarıldı.

Azerbaycan, Ermenistan'ın provokasyonlarıyla başlayan çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi.

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