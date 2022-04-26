Bahçeli'den HDP'li Paylan'a sert tepki: Müptezel, kokuşmuş milletvekili!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sözde Ermeni soykırımı için kanun teklifi veren HDP'li Garo Paylan'a "TBMM çatısı altında Ermeni diasporasının bir ajanı bulunmaktadır" diyerek tepki gösterdi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

MHP ve Cumhur İttifakı ülkemizin geleceği için daha büyük bir görev bilincindedir. Küresel senaryoların bölgemizde gösterime sokulan bugünkü sahnesinden başka bir şey değildir. Milli varlığımızı sömürge hesaplarına, egemen güçlerin inisiyatifine teslim etmek isteyenler faal haldedir. Kin, nefret, zulüm körüklenmektedir. Afrika'nın bir ucundan Asya'nın bir ucuna kadar milyonlarca insan bir lokma ekmek mücadelesi için canını dişine takmaktadır. Kaybedenler, tarihin her devrinde olduğu gibi yine mazlumlardır.

Terörizm hedef ülke ya da ülkelerin iç işlerine karışmaların gerekçesi olarak görülmüştür. Bugün emperyalizmin hedefi Afrika'nın kıyısından Doğu Türkistan'a kadar bu ülkelerin direnişlerini kırmaktır.

1954 yılında elim bir uçak kazasında hayatını kaybeden merhum Remzi Oğuz Arık der ki "Vatan alalade bir toprak parçası değildir. Toprak çiğnene çiğnene vatan olur"

"ŞEHİT KANLARINDA BOĞULACAKLAR"

Türk milleti son sözünü Malazgirt'te söylemiştir. O günden bugüne vatan tektir, adı Türk'tür. Binlerce yıldır, millet tekdir, adı Türk'tür. Bunun dışında her arayış maceradır.

Küresel güçlerin kiralık katilleri olan terör örgütleri var. Teröristler bugün görüldükleri her yerde gömülmektedir. Türk milleti terörün belini kıracaktır. Teröristler döktükleri şehit kanlarında çırpına çırpına boğulacaktır. Türkiye'nin sınır güvenliğini ihlal edenler, insanımıza musallat olanlar doğduklarına bin pişman olacaklar.

PKK/YPG için güvenli hiçbir yer yoktur. Terör örgütleri kırsal alanlardan sökülüp atılmaktadır. Hainler nerede barınıyorsa asli hedef oradır. Irak'ın Kuzey'ine yönelik hava harekatları Pençe operasyonlarıyla terör örgütünün hayat damarları kesilmiştir. PKK'nın sözde yürütme konseyi olan terör elebaşları imha edilmiştir. İlki 2018 yılının Mart ayında devreye giren Pençe harekatlarının devamı olan Pençe-Kilit ile terör örgütleri komaya sokulmuştur.

"DURAN KALKAN'IN SONU YAKINDIR"

Duran Kalkan, operasyonların devam etmesi halinde savaşı şehirlere taşıyacağını iddia etmiştir. Bursa ve İstanbul'da yapılan hain saldırılar gerçekleştirilmiştir. İnanıyorum ki bu terörist Duran Kalkan'ın da sonu yakındır. Bunların ya leşleri yere serilecek, ya da kafasına çuval geçirip Türk adaletine teslim edilecektir. Türk milleti bu canileri affetmeyecektir. Pençe Kilit harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikliklerine baktığımızda 8 Ermeni, Alman, Fransız, İngiliz ve ABD'li olduğu görülmektedir. Terörle mücadele boynunda haç taşıyanlara karşı hilalin mücadelesidir. Terörle mücadele gazilerimizin, şehitlerimizin alacak davasıdır, karşı çıkanlar ise şeytanın yanındadır.

"ZİLLET İTTİFAKI İYİCE YOLDA ÇIKTI"

Kahraman toprağa düştü mü şehit, terörist toprağa düştü mü leş olur.

Zillet İttifakı'nın terörle mücadelede bir destek mesajı paylaştığını gördünüz mü? Menfaat yaşamak, ahlak yaşatmak ister. Bu ikisi bir arada bulunamaz. Zillet İttifakı iyice yoldan çıkmış, istikametini şaşırmıştır. 3 kez toplanan partilerin ortak açıklamasında Türkiye'nin ortak çıkarı ile bağdaşan bir yer var mıdır? Bunlar kuldan utanmıyor bari Allah'tan korksunlar. Bu ittifak orakları sadece güçlendirilmiş parlamanter sistem ile avunuyorlar. Birbirine kazık atıyorlar, tuzak kuruyorlar sonra dönüp gönüllerini almaya çalışıyorlar. Bunların dilinde şehitlerimiz yok, Türkiye'ye övgü yok. Yüzlerinde meymenet yok. Zillet ittifakını parlamenter sistem dolduruşuna getiren dış güçlerdir. Bizim medarı iftarımız, aziz milletimizdir, Zillet ittifakı Türkiye'nin tarafında değildir. Nerede duruyorlar artık bilmeyen kalmamıştır. Nerede duruyorlar artık bilmeyen kalmamıştır. Zillet ittifakının tarafı Türkiye'nin tahribidir.

"KILIÇDAROĞLU, BİLMELİSİN Kİ TÜRKİYE'Yİ KARANLIĞA BOĞAMAYACAKSIN"

CHP Genel Başkanı ise hangi provokasyonu yapacağını şaşırmıştır. Faturayı ödemezse elektriğinin kesileceğini ve bütün il teşkilatlarımıza birer kandil göndermesini talimat vermiştim. Huylu huyundan vazgeçmiyor.

Önemli olan sesi duyurmaktı, 1 hafta sonra faturayı ödeyeceğim diyor. 4 milyon hanenin elektriğinin kesildi iddiası yalandır. 278 bin abonenin elektriği kesilmiştir. Kılıçdaroğlu bilmelisin ki Türkiye'yi karanlığa boğamayacaksın. Kılıçdaroğlu'nun kafasının içi karanlık düşüncelerle doludur. Bu karanlığın müdafaası Zillet ittifakı eliyle yapılmaktadır. MHP karanlık emellere surdur, kahramanca emellere uğurdur.

"HDP'Lİ MÜPTEZEL, KOKUŞMUŞ MİLLETVEKİLİ"

HDP'li bir müptezel tarafından bir kanun teklifinde sözde Ermeni soykırımın tanınması istenmiştir. Bu ecdadımıza hakarettir. Böyle bir fitnecinin TBMM'de yer alması hepimiz adına zulümdür. Bu kokuşmuş milletvekilinin kimlerle bir arada olduğu bellidir. Milletimizi töhmet altında bırakmak istemiştir. TBMM, gayrimüslim azınlıklarının meydan okuma yeri değildir. Türk milletine soykırımcı diyeceklerin yeri değildir.

1915 olaylarının iç yüzünü saptırmak bir defa tarih suçudur, Türk milletine saygısızlıktır. Türkiye'nin soykırım yaptığını düşünen varsa, yeri TBMM değildir. HDP'nin bu skandal teklifine CHP'den cılız bir tepki gelmiştir. CHP'li bir milletvekili de sözde soykırım yalanının peşine takılmıştır.

Sayın Kılıçdaroğlu elektrikle ilgili konuştuğun kadar sözde soykırım ile ilgili ne zaman konuşacaksın. Babacan kanının gereğini yerine getirmiş, geçmişteki acıların sorumlusu biz değiliz demiştir. Anadolu insanları tabiri, köksüz ve kimliksiz bir tanımdır. Talat Paşa bizimdir, Enver Paşa bizimdir, Mustafa Kemal Paşa bizimdir. ABD Başkanı Biden'ın 2021 tarihinde olduğu gibi sözde soykırımdan bahsetmesi bizim için hukuksuzdur.

19. yüzyıla kadar aramızda yaşayanların, dış güçlerin destekleriyle ecdadımıza ihanet etmesi sonucu tehcir kararı alınmıştır. Sözde Ermeni çetelesi tutanlara soruyorum, 500 bine yakın müslümanın öldürülmesine niye sessiz kalıyorsunuz. Karnı deşilerek öldürülen çocuklar için niye konuşmuyorsunuz.

Türkiye milli stratejisini kendi çizebilirse, ki bunu yapmaktadır, işte o zaman barış ve huzur gelecektir. Son bin yılda Türk devletleriyle yaşanmıştır, bugün gerçekleşmemesi için hiçbir sebep bulunmamaktadır.