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Bahçeli'den "işgal planı" çıkışı: 2014'ten beri uygulanıyor

MHP Lideri Devlet Bahçeli Ukrayna Rusya savaşında Putin'in haksız olduğunu söyleyip 5 madde halinde yapılması gerekenleri sıralayarak "Rusya ve Ukrayna ile masaya oturabilecek tek ülke Türkiye'dir." dedi.
Bahçeli'den "işgal planı" çıkışı: 2014'ten beri uygulanıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Rusya Federasyonu'nun komşusu Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon, uluslararası hukuka ve Minsk sürecine tamamen terstir. Rusya işgal planını 2014'ten beri adım adım uygulamıştır. Rusya taraf olarak imza attığı anlaşmaları çiğnemiştir Putin'in kanlı işgali haklı çıkarma çabası bir çelişki.

Birleşmiş Milletler, yasa dışı ve gayrimeşru askeri hareket karşısında cılız ve zayıf kınama mesajlarından başka hiçbir şey yapamamış, suya sabuna dokunan hiçbir irade gösterememiştir.

Ukrayna'nın sınır güvenliği, insan varlığı ve egemenlik hakları çok tehlikeli saldırıya uğramıştır. 8. güne giren bu saldırı bütün vahametiyle sürmektedir.

BAHÇELİ'DEN DONBAS AÇIKLAMASI

Ukrayna'yı ateş çukuruna çeken hem Rusya hem Batıdır. Donbas'ı Ukrayna'dan koparmak bölücülüktür. Bu bölgenin sözde bağımsızlığının ve egemenliğinin Rusya Parlamentosu tarafından tasdiki evrensel hukuk kurallarını infaz etmektir.

Bırakınız Putin'i, Türk milletinin karşısında konuşmaya, ahkam kesmeye, tarih hatırlatmasına hiç kimsenin, hiçbir devletin ne yüzü ne de cüreti yetecektir.

BAHÇELİ'DEN ABD, AB VE NATO'YA TEPKİ

ABD, AB ve NATO bu savaşta kabiliyet yoksunu olduğunu göstermiştir. 

5 MADDEDE YAPILMASI GEREKENLER!

MHP olarak, çatışmaların ivme kaybetmesi, barış için adım atılması gereken adımlar şöyle:
 

Ukrayna'nın siyasi ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı.
 
Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanmalı.
 
Rusya işgalden vazgeçmeli, askerleri geri çekmeli.
 
NATO doğuya genişleme stratejisini gözden geçirmeli.
 
Tek seçenek diplomasi ve diyalogdur. Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki mutabakat arayışları memnuniyet vericidir. Rusya ve Ukrayna ile masaya oturabilecek tek ülke Türkiye'dir. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yönlü siyasi, ekonomik ve ticari ilişkileri kullanarak aktif arabuluculuk girişimi bize göre barışın, huzurun, istikrarın kalıcı anahtarıdır. İstanbul'da müzakere ikliminin başlaması krizden çıkışın orta yolu bulunacaktır.
 
"BM YAPISI DERHAL DEĞİŞMELİDİR!"

BM yapısı derhal değişmeli. Gelişmeler ve gerçekler göstermiştir ki, Rusya ve Ukrayna ile doğrudan görüşecek ve masaya oturabilecek tek ülke Türkiye'dir. 

Küresel emperyalizminin dünya tasarımında insan insanın canavarıdır."

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