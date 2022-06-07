Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Adamsan kararını açıkla!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu mertsen çık söyle, adamsan kararını açıkla: Aday mısın değil misin? Neyi bekliyorsun? Er meydanına çıkacak cesaretin var mı?" diyerek meydan okudu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Adım adım 2023, ilçe ilçe aydınlatma temasıyla icra ettiğimiz çalışmaların etkinliği günden güne derinlik kazanmaktadır. Tıpkı vatan nöbeti tutan bir kahraman edasıyla milletimize hizmet aşkıyla dolup taşıyoruz. 2023 yılında müstesna bir demokrasi şöleni kutlanacaktır. Kısır gündemlere sıkışmıyoruz, algı operasyonlarına bakmıyoruz, siyaset cambazlarına aldanmıyoruz, sahte ve düzmece anketlere hiç takılmıyoruz.

"ALAYI BİRDEN ÜZERİMİZE GELSİN"

MHP'nin oy oranını düşük gösterenlere diyoruz ki sizler bizi yok sayacaksanız, Allah'ın izniyle bir daha çok ağırlığımızı koyacağız. Ellerinden ne geliyorsa onu yapsınlar, hangi talimatı almışlarsa durmasınlar tatbik etsinler. Alayı birden üzerimize gelsinler. Güdümlü anket şirketlerinin hepsi ayağımızın altında paspastır. Ankette doğmadık ki anketsiz ölelim. Dava ve siyasi mücadelemizi kundaklamak için ellerini ovuşturanlara Türk milleti gününü gösterecek. Cumhur başkanını seçecek o da Recep Tayyip Erdoğan olacaktır.

Bizim durmamız demek Türklüğün susması demek. Ne duracağız ne de yılacağız.

"KEFENİ KENDİLERİ GİYECEK"

Milletimiz görsün yeter diyoruz, Allah'ımız bilsin ve takdir etsin diyoruz. MHP, önüne bakıyor ve mücadelesine odaklanıyor. Gerçek anketi yapacak olan asıl güç millettir. Hiçkimse suyu bulandırma sinsiliğine kapılmasın. Bu yolun sonu çıkmaz sokaktır. MHP'ye kefen biçenler günü geldiğinde o kefeni kendi giyecek.

Henüz Cumhurbaşkanı adayını dahi açıklamayan Zillet İttifakı'na milletimizin yüzü dönüktür. 6'lı masaya Türk milletinin itibarı yoktur. Bu masa ihanetin ve hezimetin masasıdır.

"ENFLASYON CANAVARINA YENİŞ DÜŞMEYECEĞİZ"

Değerli dava arkadaşlarım ilkeli siyaset önümüzdeki engellerin aşılmasında bir fırsattır. Aziz milletimizin maceralara kapılması asla düşünülemeyecektir. Hiçbir vatandaşımız enflasyon canavarına yenik düşmeyecektir. Bu kapsamda hükümet dikkatli ve dengeli mücadelenin içindendir.

Ekonomik bağımsızlığını tehdit eden, vatandaşlarımızın alın terine musallat olanlara seyirci kalınmayacaktır.

Biz kriz severleri güldürmeyeceğiz, kaos bekçilerini keyiflendirmeyeceğiz, ekmeğimize göz koyanları affetmeyeceğiz. Türkiye'ye güven duyan sonunda kazanacaktır.

Ekonomik ve siyasi istikbalimizin dönen çarkına çomak sokamayacaktır. Muzaffer ve müreffeh günlere hep birlikte ulaşacağız.

"BAŞI GÖVDESİNDEN KOPARILACAK"

Güney sınırlarımız boyunca çatısı örünmek istenen terör devleti engellenmiş, ihanetin çıkış noktaları kapatılmıştır. Türkiye, bölücü teröre müsaade etmeyeceğini hem sınır içinde hem de sınır ötesinde güç kullanarak ve şehitler verecek kanıtlamıştır. Fitnenin başı gövdesinden koparılacak, kökü de kazınacaktır. Terörle mücadele bir millet kararıdır, karşı çıkanlar teröristlerin safındadır. Geçtiğimiz hafta PKK/YPG'li bir elebaşı ABD'li bir yetkiliden silah aldıklarını açıklamıştır. Yardım ve yataklık halinde olan ülkeleri müttefiklik kategorisinde nasıl göreceğiz? Hani terör bir insanlık suçuydu? Teröre destek veren hiçbir ülke insan haklarından, insanlık değerlerinden bahsedemez.

"İSVEÇ VE FİNLANDİYA HÜKÜMETLERİ ÖNCELİKLE ELLERİNE BULAŞAN KANLARI YIKAMAK ZORUNDADIR"

Türkiye bugüne kadar NATO'nun destek tavrını maalesef yeterince görmemiştir. Bu değerlendirmemi abartılı bulanlar 1952 yılından bu yıla kadar NATO ile süregelen ittifaka milli bir duyarlılıkla baktıklarında gerçekleri görebilecektir. İsveç ve Finlandiya'nın ittifak ortağı olmasına nasıl tamam diyelim? Türkiye'nin kuyusunu kazmak için nifak seferine çıkanlara karşı duyarsız kalmamız mümkün olmayacaktır. İsveç ve Finlandiya hükümetleri öncelikle ellerine bulaşan kanları yıkamak zorundadır.

Terör örgütü neredeyse, oralar Türkiye'nin ezici müdahalesine sahne olacaktır, bundan kaçış yoktur. Terör örgütü Fırat'ın doğusundan da batısından da temizlenmelidir.

MİÇOTAKİS'E SERT TEPKİ

Terör örgütü neredeyse, oralar Türkiye'nin ezici müdahalesine sahne olacaktır, bundan kaçış yoktur. Terör örgütü Fırat'ın doğusundan da batısından da temizlenmelidir. Adaları ziyaret ederek Türkiye'yi tahrike yeltenen Miçotakis gerekirse silahlı bir çatışma ortamı yaratmak için provokasyon halindedir. Bizim dileğimiz Ege'nin barış ve huzur denizi olmasıdır. Tam tersi olursa hesaplarına katlanacak sadece Miçotakis ve hükümeti olacaktır. Miçotakis bilmelidir ki el atına binen çok çabuk inecek güvendiği dağlara da kar yağacaktır. Ege'de boğulmak isteyen hiç durmasın çıksın karşımıza. Yunanistan hükümeti suçludur. 12 adanın yüzü ve yüreği de Türkiye'ye dönüktür.

"KILIÇDAROĞLU 3 MAYMUNU OYNAMAKLA MEŞGUL"

Türkiye terörle mücadeleyi muazzam bir iradeyle sürdürmektedir. CHP Genel Başkanı'nın gündemi bambaşkadır. Devamlı 3 maymunu oynamakla meşguldür. Kılıçdaroğlu'nun kimlerin dümen suyunda çırpındığını merak etmekte, bir cevap beklemektedir. Diğer zillet partilerinin nerede hizalandıkları muammadır. CHP kayıptır, diğer marjinal zillet partileri kenara çekilmişlerdir. Beğenseler de beğenmeseler de seçim zamanında yapılacaktır. Gerçekte milli güvenlik sorunu olan zillet ittifakının seçim güvenliğiyle ilgili çağrıda bulunması tam bir pişkinlik ve çelişkidir. Bu devletin hakimi varken, savcısı varken, polisi varken, zillet ittifakı sandık güvenliğini hangi vasıtalarla sağlamayı düşünmektedir. Dağdan indirecekleri teröristleri sandık başına mı dikecekler? Bunların elle tutulacak hiçbir projesi yoktur. Güçlendirilmiş parlamenter sistem ezberi dışında söyledikleri bir şey de yoktur.

Kılıçdaroğlu mertsen çık söyle, adamsan kararını açıkla: Aday mısın değil misin? Neyi bekliyorsun? Er meydanına çıkacak cesaretin var mı?