Bahçeli'den önemli açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

- CHP Genel Başkanı bize açık açık söylemelidir, Türk Devletine seri katil iftirasının yanında mıdır, karşısında mıdır? Türkiye Cumhuriyeti'nin alenen aşağılanmasına destek midir, yoksa itiraz mı etmektedir? Sayın Kılıçdaroğlu, çık karşımıza 'Devlete seri katil demek namertliktir' diyecek dirayeti göster. Yapmazsan bu suça sen de ortak sayılırsın.

- Kurban Bayramına kadar durmayacağız, sürekli saha ve gönüllerde olacağız. Adım adım 2023’e ulaşacağız, ilçe ilçe gezip insanlarımızla görüşüp desteklerini isteyeceğiz. Eylül başında siyasi çalışmalarımızda üçüncü etaba geçmiş olacağız.

- Finlandiya ve İsveç’in üyeliklerinin gerçekleşmesi halinde Rusya'nın tepkiselliği kışkırtılmış olacaktır. Bu iki ülkenin NATO'ya alınması demek, Ukrayna savaşının uzaması ve coğrafi olarak genişlemesi demektir.