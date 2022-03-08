Bahçeli'den önemli açıklamalar

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:
- Türkiye başta olmak üzere pek çok ülke Rusya-Ukrayna savaşının vahim sonuçlarına maruz kalmaktadır. Savaşın sürmesi ticaret kanallarını kapatacak, ülke ekonomilerini şiddetli bir türbülansa sokacaktır.
- Ayçiçek yağının fiyat artışını tetikleyen fırsatçılar, internette sanki altın satar gibi yağ satanlar onurlarını da satmışlardır. 5 litrelik yağ bir gün içinde 150 lira sınırına yaklaşmıştır. İstanbul’da milletimizin asaletine yakışmayan ilkel görüntüler yüreğimizi sızlatmıştır.
- Ucuz yağ alabilmek için marketlere yığınak yapılması bize yakışmayan sağ duyumuzu yansıtmayan köhne görüntülerdir. Yağsız yemek olur da yarınsız Türkiye olmaz. Hamdolsun yağımız, yakacağımız, unumuz da var.
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