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Bahçeli'den son dakika Cumhurbaşkanlığı açıklaması: Adayımız Erdoğan'dır

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin Kızılcahamam kampında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı adaylarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu ve tekrar aday olamayacağı iddialarının hiç bir temelinin bulunmadığını ifade etti.
Bahçeli'den son dakika Cumhurbaşkanlığı açıklaması: Adayımız Erdoğan'dır

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin Kızılcahamam kampında açıklamalarda bulundu. 

"ADAYIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ittifakın adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağına ilişkin iddiaları değerlendiren Bahçeli, "Bizim cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olamayacağı iddiasının hiçbir temeli yoktur. Erdoğan'ın tekrar aday olmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bu iddia genişletilirse üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız" dedi. 

YENİDEN ADAYLIK YOLUNDA ENGEL BULUNMAMAKTADIR

MHP lideri Bahçeli yaptığı değerlendirmede,İnanıyorum ki, 2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçimde Sayın Erdoğan açık ara farkla seçimi kazanacak ve Cumhur İttifakı da yeni bir zafere imza atacaktır” ifadelerini kullandı.

“Bazı çevreler Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olamayacağı yönünde husumetle pekişmiş karanlık propagandalarına şimdiden başlamıştır” diyen Bahçeli, “Bir defa bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temeli, hiçbir nesnel gerçekliği yoktur. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı’dır. Ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

"GERİ DURMAYIZ"

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şayet bu maksatlı ve mesnetsiz tartışma genişletilip, Sabih Kanatoğlu ve buna benzer kuşkulu isimler ortamı germeye kalkışırlarsa üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız, çekinmeyiz, geri durmayız.

Nitekim Cumhurbaşkanı’nın en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız.

Hiç kimse bulanık suda balık avlamasın, kutuplaşmadan rant devşirmenin hevesine kapılmasın, Sayın Erdoğan’ın önünü keseceğini zannetmesin, ham hayal peşinde de koşmasın.”

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