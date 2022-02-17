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Bahçelievler'de işçilerle inşaat sahiplerinin sopalı silahlı kavgası: 5 yaralı

Bahçelievler'de, paralarını alamadıklarını ileri süren işçiler ile inşaat sahipleri arasındaki demir sopaların kullanıldığı ve silahla ateş edildiği kavgada 5 kişi yaralandı. Kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Bahçelievler'de işçilerle inşaat sahiplerinin sopalı silahlı kavgası: 5 yaralı

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bulunan inşaatta yaşandı.

Paralarını alamadıklarını ileri süren işçiler, ustaları ile tartıştı. Usta, inşaat sahiplerini telefonla arayarak durumu bildirdi.

Grup halinde gelen inşaat sahipleri ile işçiler bir süre sözlü tartıştı. Ardından iki grup arasında sokak ortasında, demir sopaların kullanıldığı ve silahların ateşlendiği kavga çıktı.

Kavgada, 2'si silahla 3'ü demir sopalarla olmak üzere 5 kişi yaralandı. İnşaat sahibine ait hafif ticari araç ile lüks bir otomobile kurşunlar isabet etti.

Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kavga edenlerin bazılarını gözaltına alırken, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"SESLERİ DUYDUK ÇOK SAYIDA YARALI VARDI" 
Görgü tanığı bir kadın, "Silahlı çatışma oldu. Silah sesleri duyduk çok sayıda yaralı da vardı.

Gelen polisler hepsini götürdü" dedi. Gürhan Öztürk ise, "Ben sesleri duyup geldim.

Yaralı bir kişi yerde yatıyordu, ambulansla hastaneye götürüldü" diye konuştu.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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