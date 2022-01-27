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Bahçesaray'da kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu aştı

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan mezraların yolunu 6 gün süren çalışma sonucu açabildi.
Bahçesaray'da kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu aştı

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekibi, kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı Bahçesaray ilçesinde zorlu çalışma sonucu kapalı mezra yollarını açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, karla mücadele ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan Bahçesaray ilçesine bağlı Altındere Mahallesi Dikmetaş mezrası yolunun açılması için çalışma başlattı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı bölgede, bir yandan yolda biriken karları temizledi bir yandan da düşen çığlarla mücadele etti.

Ekipler, 6 gün süren zorlu çalışmanın ardından Dikmetaş ile bölgedeki diğer mezraların yolunu açmayı başardı.

Mahalleye ulaşan Bahçesaray Şantiye Şefi Abdullah Karca ile mezra sakinleri arasında gülümseten diyaloglar yaşandı.

Vatandaşlardan Necmettin Yücel, Van Büyükşehir Belediyesinin her şartta yardımlarına koştuğunu belirterek, "Gayretlerinden dolayı belediye ekiplerine teşekkür ediyoruz. Çığ riskine rağmen çalışmalarını sürdürüyorlar. Hastamız olduğunda devlet tüm imkanlarını seferber ediyor. Birkaç gün önce mezramızda helikopterle hastamız alındı. Yetkililer zor şartlara rağmen yardım çağrılarımıza karşılık veriyor." diye konuştu.

Bu arada, ilçede etkisini sürdüren yoğun kar ve tipi sonrası açılan bazı yollar tekrar kapandı. Ekipler yollarda çalışma başlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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