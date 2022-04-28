Bahçeşehir Koleji, Avrupa Kupası'nı kaldırdı

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finali 2. maçında İtalya temsilcisi Unahotels Reggio Emilia'yı 90-74 yenerek şampiyon oldu.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali rövanşında İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia ekibini 90-74 yenen Bahçeşehir Koleji, şampiyon oldu.

Eşleşmenin ilk maçını da deplasmanda 72-69 kazanan kırmızı-lacivertliler, ilk kez Avrupa şampiyonluğu elde etti.

13 bin 500 kapasiteli Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka tamamı dolu tribünler önünde oynandı.

Karşılaşmaya konuk ekip 5-0'lık seriyle başladı. Jones ve Smith önderliğinde bulduğu sayılarla üstünlüğü ele alan Bahçeşehir Koleji, 8. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 26-11. İlk periyodu Bahçeşehir Koleji 30-16 önde kapattı.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan misafir takım, ilk 6 dakikada Bahçeşehir Koleji'ne sayı şansı tanımadı. Rossi'nin 14. dakikadaki üç sayılık atışıyla farkı tek hanelere çeken (30-22) Unahotels Reggio Emilia, 17. dakikada Johnson'un basketiyle seriyi 15-0'a getirdi ve öne geçti: 30-31. İkinci periyottaki ilk sayısını 17. dakikada teknik faulden Kartal Özmızrak ile bulan Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 43-37 önde gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi ekip, Hall'un 21. dakikadaki basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 47-37. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken Bahçeşehir Koleji, final periyoduna 64-56 üstün girdi.

Son çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Bahçeşehir Koleji, parkeden 90-74 galip ayrıldı.

Kırmızı-lacivertlilerde 17 sayı kaydeden Jamar Smith takımı adına galibiyette önemli rol oynadı.

Bahçeşehir Koleji, kupasını aldı

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda mutlu sona ulaşan Bahçeşehir Koleji, kupasını aldı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından kupa seremonisi düzenlendi.

Seremoniye öncelikle organizasyonda ikinciliği elde eden İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia ekibi gelirken, oyuncular ve teknik ekibe madalyaları takdim edildi.

Ardından şampiyonluğa ulaşan Bahçeşehir Koleji'nin oyuncu ve teknik kadrosu madalyalarını aldı. Daha sonra kaptan Oğuz Savaş, şampiyonluk kupasını taraftarlarının önünde kaldırdı.

Oğuz Savaş'a kupasını FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel takdim etti.

Bahçeşehir Koleji'nin ilk, Türkiye'nin 11'inci Avrupa Kupası

Bahçeşehir Koleji, ilk Avrupa kupasını müzesine götürerek tarihi bir başarıya imza attı.

Avrupa arenasında ilk kez final tecrübesi yaşayan kırmızı-lacivertliler, başarılı geçen sezonu kupayla taçlandırmanın mutluluğunu yaşadı.

Bahçeşehir Koleji ayrıca basketbolda Türkiye'ye 11. Avrupa kupasını getirmeyi de başardı.

5 yıl önce kurulan ve Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren kırmızı-lacivertli takım, Türk basketbol tarihinin büyük başarılarından birini gerçekleştirdi.

Bahçeşehir Koleji'nden önce Türkiye, erkeklerde Anadolu Efes ile 2, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Darüşşafaka ile Avrupa kupası sevinci yaşamıştı.

Kadınlarda ise Türkiye, 3 kez Galatasaray, 1 kez de Yakın Doğu Üniversitesi ile Avrupa'da kupaya uzanmıştı.

Şampiyon Bahçeşehir Koleji'nden seyirci rekoru

FIBA'dan yapılan açıklamada, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün oynanan ve Türk temsilcisinin 90-74 üstünlüğüyle sona eren rövanş maçını 13 bin 485 biletli seyircinin tribünden takip ettiği ve bu sayının, turnuvanın seyirci rekoru olduğu belirtildi.

Kupayı 17 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlayarak şampiyonluğa ulaşan Bahçeşehir Koleji'nin, organizasyon tarihindeki en başarılı takım unvanına ulaştığı da ifade edildi.

Final maçlarında 14 sayı ve 3,5 asist ortalamaları tutturan Bahçeşehir Koleji'nin ABD'li oyuncusu Jamar Smith ise finalin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Bahçeşehir Koleji'nde Avrupa şampiyonluğu mutluluğu

Bahçeşehir Koleji'nde kulüp başkanı Hüseyin Yücel, başantrenör Erhan Ernak ve basketbolcular, kupa töreninin ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

Elde ettikleri başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını aktaran başkan Hüseyin Yücel, "Beş yıllık bir emeğin sonunda buradayız. Böyle bir kupayı ülkemize kazandırdığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

Yücel, 5 yıl gibi kısa bir sürede Avrupa kupası kaldırdıklarını belirterek, "İçeride çok güzel bir kimya oluştu. Koçuyla, teknik ekibiyle, oyuncusuyla, tüm çalışanlarla bir aile ortamı yakaladık. Böylelikle mutlu sona ulaştık. Ülkemize armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Final maçında kendilerini yalnız bırakmayan basketbolseverlere teşekkür eden Yücel, "Avrupa Kupası'nın seyirci rekorunu kırdık. Bundan dolayı da ayrıca mutluyuz. Bugünkü galibiyetin en büyük etkenlerinden biri salonu dolduran taraftarımız." dedi.

Hüseyin Yücel, Türkiye'ye erkeklerde Avrupa kupası getiren 6. kulüp olduklarının hatırlatılması üzerine, "Çok mutluyuz. Yeter ki gelsin. İki kulübümüz yoluna devam ediyor. Hem Anadolu Efes'e hem de Frutti Extra Bursaspor'a başarılar diliyorum. İnşallah onlar da en güzel şekilde bitireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yücel, gelecek sezonki hedefleriyle ilgili ise, "Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmamız halinde iddialı bir şekilde tepeye oynayacağız. Artık bu yoldan geri dönüş yok." diyerek sözlerini tamamladı.

Erhan Ernak: "Çok uzun bir yol oldu"

Başantrenör Erhan Ernak, çok uzun bir yolu sporcularının karakteri sayesinde mutlu bir şekilde tamamladıklarını söyledi.

Sezon içinde birçok sorun yaşadıklarını dile getiren Ernak, şunları kaydetti:

"Çok uzun bir yol oldu. İşler dışarıdan göründüğü gibi yürümüyor. Hastalıklar, sakatlıklar oldu. Basına yansımadı ama ilk maçtan sonra Richard Solomon 3 gün yoğun bakımda yattı. Büyük bir fedakarlıkla sahada yer aldı. Tarik Black dizinde çok ciddi bir problemle oynadı. Bütün oyuncularımızın ufak tefek de olsa problemleri var ama sezon başında karakter bakımından bizi yarı yolda bırakmayacağına emin olduğumuz bir ekiple yola çıktık. Başımıza birçok problem geldi ama hepsinin üstesinden sporcularımın karakteri sayesinde gelmeyi başardık. Hepsine çok teşekkür ediyorum."

Bahçeşehir Koleji'nde 5 yıldır çalıştığını aktaran Ernak, "Beş yıldır burada olmak bana bir gözlem avantajı sağladı. Yeni bir kulüp olabilir ama çok iyi niyetli, arkasında çok profesyonel bir eğitim kurumu var. Profesyonellik organizasyonumuza yabancı değil. Teknik konularda ya da beraber çalıştığımız ekipte ufak tefek aksaklıkları gidermeye çalıştım. Kol kola verip iyi bir netice aldık." ifadelerini kullandı.

Erhan Ernak, gelecek sezonki hedefleriyle ilgili, "Seneye devam edeceğiz, yine iddialı olacağız. Daha da kalabalık bir aile olacağız. Her sezon aramıza katılan yeni öğrencilerimiz, gönül bağı devam eden mezunlarımızla Bahçeşehir Koleji her geçen gün büyüyen bir aile olacak." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye'ye erkeklerde Avrupa kupası getiren 6. kulüp olduklarının söylenmesi üzerine Erhan Ernak, "Türk sporcusunun ve basketbol adamlarının potansiyeline inanan bir koçum. Bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde en çok yerli oyuncusundan verim alan kulüp olduk. Teknik ekibimiz her zaman işin içinde ve sorumluluk alıyor. 20 sene altyapı antrenörlüğü yaptım. Çok kıymetli antrenörler tanıyorum. Önlerini açtığınız ve güvendiğiniz zaman ülkeye değil 6, 16 kupa da gelir. Yeter ki başkanımız Hüseyin Yücel gibi yürekli davranılsın, insanlara destek olunsun. Bizde çok iyi değerler var. Ülkemize daha çok kupa geleceğine eminim." diye konuştu.

Sporcuların görüşleri

Kırmızı-lacivertli ekibin oyuncuları Oğuz Savaş, Erkan Yılmaz ve Berkay Candan, büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirtti.

Tecrübeli oyuncu Oğuz Savaş, kupayı Türk halkına armağan ettiklerini vurgulayarak, "Çok mutluyuz. Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün sezon bunun için çalıştık. Sonunda da hak ettiğimizi aldık. Tüm Türk milletine, Bahçeşehir Koleji ailesine ve bizi destekleyen herkese armağan olsun." dedi.

Erkan Yılmaz ise FIBA Avrupa Kupası'nda sezona favori olarak başladıklarına değinerek, "Sezona net favori olarak başlamanın baskısıyla oynamak kolay olmuyor ama bütün sezon boyunca bu baskının üstesinden geldik. Sonunda da kendi evimizde kupayı kaldırdık. Çok heyecanlıyız. Bir Avrupa kupası kazandık. Ülkemiz için çok önemli. Basketbolumuzun böyle başarılara ihtiyacı var. Bunu elde ettiğimiz için mutlu ve gururluyuz." açıklamasını yaptı.

Erhan, salonu dolduran taraftara değinerek, "Bence FIBA, Bahçeşehir Koleji'nin organizasyonlarında olmasından dolayı gurur duymalı. Bugün inanılmaz bir atmosfer vardı. Öğrencilerimiz, velilerimiz ve taraftarlarımız, çok güzel bir atmosfer oluşturdu. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Berkay Candan da şampiyonluğun heyecanını yaşadığını belirterek, "Bütün sezon bunun için uğraştık ve sonuca ulaştığımız için çok mutluyuz. Ülkemize bir kupa getirdiğimiz için çok gururluyuz. Bizi destekleyen taraftara teşekkür ediyorum. Onlar olmasa buralara kadar gelemezdik. Bizi çok desteklediler. Bu kupayı onlara armağan ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Bahçeşehir Koleji'ni kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIBA Erkekler Avrupa Kupası finalinin rövanşında İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımını 90-74 yenerek şampiyon olan Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"FIBA Erkekler Avrupa Kupası finalinin rövanşında İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımını mağlup ederek şampiyon olan Bahçeşehir Koleji'ni kutluyorum. 5 yıl önce kurulan ve tarihinde ilk kez Avrupa Kupası kazanan kırmızı-lacivertli takımın elde ettiği büyük başarıda emeği geçenleri tebrik ediyorum. FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nı kazanarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan temsilcimize ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum."

TBF ve başkan Hidayet Türkoğlu'ndan Bahçeşehir Koleji'ne tebrik

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyon olan Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası finalinde deplasmanda 72-69 kazandığı ilk maçın rövanşında İstanbul'da İtalya temsilcisi Unahotels Reggio Emilia'yı konuk etti. Kırmızı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan maçı 90-74 alarak şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmanın bitmesinin ardından TBF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "FIBA Avrupa Kupası final rövanş maçında Unahotels Reggio Emilia'yı 90-74'lük skorla mağlup ederek şampiyon olan ve ülkemizi gururlandıran temsilcimiz Bahçeşehir Koleji'ni tebrik ederiz." denildi.

Başkan Türkoğlu ise kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyon olarak kupayı ülkemize getiren Bahçeşehir Koleji Spor Kulübünü kutluyorum. Sizinle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.