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Bakan Akar: 371 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe- Kilit operasyonlarında 371 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Akar: 371 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Akar, AK Parti MKYK toplantısın öncesi Pençe Kilit operasyonlarına dair açıklama yaptı. 

Akar, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristlerin ele başları iki gece aynı yerde yatamıyorlar. Pençe Kilit operasyonunun 178. günündeyiz, 400'den fazla sığınak ve mağara tek tek temizlendi, 2 binden fazla mayın ve patlayıcılar tespit edilerek imha edildi. Mehmetçik, çok şükür bütün girilemez denilen yerlere girdi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. 85 milyon vatandaşımızı bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Şuana kadar 371 terörist etkisiz hale getirildi ve devam edecek" dedi.

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