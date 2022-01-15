  • BIST 2.072,93
  • Altın 782.51224
  • Dolar 13.514
  • Euro 15.3752
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 1 °C
  • Konya -8 °C
»

Bakan Akar açıkladı: 44 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Akar, Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyonlar sonucunda 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakan Akar açıkladı: 44 terörist öldürüldü

Akçakale'de teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlatılması sonucu şehit olan 3 askerimizin ardından terör örgütüne karşı operasyon başlatıldı. 

44 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başlatılan operasyonların ardından konuyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.

Akar, "Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskoçya'da bir çatı katında Osmanlı padişahlarının tabloları bulundu15 Ocak 2022 Cumartesi 09:45
  • ABD'deki Halkbank davası askıya alındı15 Ocak 2022 Cumartesi 09:45
  • Yoğun kar yağışı uyarısı! Sıcaklık batıda artacak, doğuda düşecek15 Ocak 2022 Cumartesi 09:42
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti15 Ocak 2022 Cumartesi 09:30
  • Türkiye genelinde 20 bin 843 köpek kayıt altına alındı15 Ocak 2022 Cumartesi 09:25
  • Türkiye ve dünya gündemi15 Ocak 2022 Cumartesi 09:00
  • Bakan Koca, İstanbul'da sağlık hizmetlerini değerlendirdi14 Ocak 2022 Cuma 23:35
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanını kabul etti14 Ocak 2022 Cuma 17:02
  • Elazığ Valiliği'nden Enes Kara açıklaması14 Ocak 2022 Cuma 16:36
  • Hakkari'de çığ düştü: Yaralılar var14 Ocak 2022 Cuma 16:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti