Bakan Akar açıkladı: 44 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Akar, Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyonlar sonucunda 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Akçakale'de teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlatılması sonucu şehit olan 3 askerimizin ardından terör örgütüne karşı operasyon başlatıldı.

44 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başlatılan operasyonların ardından konuyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.

Akar, "Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.