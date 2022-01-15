Bakan Akar açıkladı: 44 terörist öldürüldü

Akçakale'de teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlatılması sonucu şehit olan 3 askerimizin ardından terör örgütüne karşı operasyon başlatıldı.
44 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başlatılan operasyonların ardından konuyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.
Akar, "Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.
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