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Bakan Akar açıkladı: TSK, 140 kilometre derinliğe girdi!

Milli Savunma Bakanı Akar: Türk Silahlı Kuvvetleri, 27 Eylül'de 140 kilometre girdi, Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, sözde komuta yerini vurdu.
Bakan Akar açıkladı: TSK, 140 kilometre derinliğe girdi!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak’ta “2023’e Doğru Şehir Buluşmaları” programında konuştu. 

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Mehmetçiğin nefesi teröristin ensesinde. TSK başta Kıbrıs'ta olmak üzere Azerbaycan Türkü'nü Libya'daki kardeşlerimizin de haklı davasında yanında olmaya devam ediyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecek. PKK hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir, DEAŞ da Müslümanların temsilcisi değildir. Suriyeli, Iraklı vatandaşlar kardeşlerimiz bizim meselemiz teröristler. Pençe Harekatları devam ediyor, büyük bir azimle, büyük bir kararlılıkla. Teröristler nerede hedefimiz orası.

TSK'DAN YENİ HAREKAT

TSK, Asos'ta 140 kilometre derinliğe girdi ve 16 terörist mağarasını vurdu. Bizim herhangi bir işgalimiz söz konusu değil.

Türkler ve Kürtler kardeştir, biz biriz ve beraberiz. Tek yumruğuz tek gücüz. Bunun için sadece bugün değil geçmişte de fitne teşebbüsleri oldu. Bugüne kadar direndik, direnmeye devam edeceğiz. Bütün şehitliklerde Kürt, Arap, Türk yan yana yatıyor. Canımızı beraber ortaya koyduk. Fitneye fesata su taşımayalım. 

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

25 milyondan fazla takıl Ukrayna limanlarından çıktı. Rehine krizi vardı, sayın cumhurbaşkanımız diplomasi ile çözdü.

YUNANİSTAN'IN PROVOKASYONLAR

Yunanistan'ın provokatif eylemleri Türkiye'ye karşı son derece saldırgan tavır sergiliyorlar. Biz görüşmeler yoluyla çözüm peşindeyiz. Maalesef Yunanistan kötü komşu niteliğinde, işleri karıştırmak istiyorlar. Aklı selim sahibi Yunanlıların bunlardan vazgeçmesini istiyoruz. Ege'deki zenginliklerin barışçıl şekilde paylaşılmasını istiyoruz. 

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