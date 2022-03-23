  • BIST 2.174,28
  • Altın 921.115
  • Dolar 14.8426
  • Euro 16.3181
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 3 °C
»

Bakan Akar: Askeri açıdan hava şartları ve arazi son derece önemli konular arasında yer almaktadır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askeri harekat ya da idari faaliyetlerin planlamasında hava şartları ve arazinin önemli konular arasında yer aldığını bildirdi.
Bakan Akar: Askeri açıdan hava şartları ve arazi son derece önemli konular arasında yer almaktadır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Dünya Meteoroloji Günü" dolayısıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Bakan Murat Kurum ile fotoğraf sergisinin açılışını yaptı, ardından gün dolayısıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılara hitap etti.

İklim ve hava durumunun, hayatı etkileyen önemli konulardan olduğunu, askeri faaliyetlerin planlama ve icra aşamalarında da hava durumunun önem taşıdığını dile getiren Akar, bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile yoğun iş birliği içinde olduklarını söyledi.

"Tahminlerin isabeti çok önemli"
Sun Tzu’nun "Savaş Sanatı" kitabında "önceden bilmenin önemi"ne vurgu yapıldığını aktaran Akar, şöyle konuştu:

"Bütün alanlarda tahmin konusu önemli bir unsur, ayrı bir akademik çalışma konusu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bu konudaki çalışmaları bizim için son derece önemli ve değerli. Bunlar çalışmalarımızı kolaylaştıran konular. Askeri açıdan ister harekat ister idari faaliyetlerin planlanmasında hava şartları ve arazi son derece önemli konular arasında yer almaktadır. Bu iki konu üzerinde hem planlama hem icra safhalarında devamlı bilgi sahibi olmak zorundayız. Bu konuda da bize yapılan yardımlar, destekler çok değerli, tahminlerin isabeti çok önemli."

İklime duyarsız kalınmasının mümkün olmadığını dile getiren Akar, bu konuda kurumlardan bireylere herkesin yapması gerekenler bulunduğunu söyledi. İklim değişikliğinin, canlı hayatını önemli şekilde etkilediğine dikkati çeken Akar, başarı dileklerini ilettiği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çalışanlarının "Dünya Meteoroloji Günü"nü kutladı.

Törenin sonunda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından Akar’a bakan olduğu güne ait meteorolojik verilerin yer aldığı tablo hediye edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Yanık: Şiddet failinin mağdurdan uzaklaştırılması, tedbir kararının uygulanması şiddeti artırmıyor23 Mart 2022 Çarşamba 14:27
  • Yeni Tokat Havalimanı hizmet için gün sayıyor23 Mart 2022 Çarşamba 13:58
  • İçişleri Bakanı Soylu: KADES uygulamasında kullanıcı sayısını bu yıl 3,4 milyondan, 5 milyona yükseltmeyi hedefliyoruz23 Mart 2022 Çarşamba 13:57
  • Mariupol dehşeti: Geride hiçbir şey kalmadı23 Mart 2022 Çarşamba 13:41
  • Finansal İstikrar Komitesi'nden enflasyon kararı23 Mart 2022 Çarşamba 13:38
  • Bursa merkezli 7 ildeki narkotik operasyonunda 63 tutuklama23 Mart 2022 Çarşamba 13:08
  • 350 bin liralık soygun yapan maskeli şüpheliler kamera görüntülerinden yakalandı23 Mart 2022 Çarşamba 13:07
  • Limanda konteynerle yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı23 Mart 2022 Çarşamba 13:06
  • Bağcılar Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda 'benzerlik' tartışması23 Mart 2022 Çarşamba 13:05
  • Ünlü sanatçı Cengiz Özkan, Aşık Veysel’in eserlerini Kartal’da seslendirdi23 Mart 2022 Çarşamba 13:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti