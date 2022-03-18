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Bakan Akar: Çanakkale'de ortaya konan mücadele ruhu, dün olduğu gibi bugün de varoluş şartımızdır

Milli Savunma Bakanı Akar, "Vatanımızı sömürgeleştirmek, milletimizi esarete mahkum etmek ve tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı Çanakkale'de ortaya konan mücadele ruhu, dün olduğu gibi bugün de var oluş şartımızdır." ifadesini kullandı.
Bakan Akar: Çanakkale'de ortaya konan mücadele ruhu, dün olduğu gibi bugün de varoluş şartımızdır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yayımladığı mesajla, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünü kutladı.

Milletin egemenliği ve bağımsızlığı için canını ortaya koyan şehitleri rahmetle andığını belirten Akar, "Bu zafer, Osmanlı coğrafyasının her bölgesinden gelen kahramanlarımızın fedakarlıklarıyla, ordu ve milletin omuz omuza topyekun mücadelesiyle ve milli birlik ruhuyla elde edilmiştir." değerlendirmesini yaptı.

"Şanlı tarihi boyunca egemen ve bağımsız yaşamayı karakteri olarak benimsemiş asil milletimizin kahraman evlatları, bir asır önce vatanımızı işgal girişiminde bulunanlara karşı tüm dünyaya Çanakkale'nin asla geçilemeyeceğini göstermiştir." açıklamasını yapan Akar, mesajında şunları kaydetti:

"Vatanımızı sömürgeleştirmek, milletimizi esarete mahkum etmek ve tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı Çanakkale'de ortaya konan bu mücadele ruhu, dün olduğu gibi bugün de var oluş şartımızdır. Dün, vatanımızı işgal girişiminde bulunanlara karşı imanıyla, milli ve manevi değerlerimizi koruma azmiyle mücadele eden kahraman ordumuz, Mehmetçik, bugün de egemenliğimize, bağımsızlığımıza ve 85 milyon vatandaşımızın güvenliğine yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'ölürsem şehit, kalırsam gazi…' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir.

Milli Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları da bu sorumluluğun bilincinde olarak ülkemizi ve asil milletimizi yarınlara daha güvende taşımak için üstün bir gayretle çalışmalarına devam etmektedir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bugünlere, bu seviyelere gelmemizi sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum.

Aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Şu anda karada, denizde ve havada, zorlu iklim ve arazi şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan değerli silah ve mesai arkadaşlarıma kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun."

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