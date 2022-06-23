Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile bir araya geldi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi. Görüşmede; PKK/YPG-DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Bakan Akar, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Bakan Wallace'ı, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Baş başa görüşen Akar ve Wallace daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. NATO ve başta Ukrayna olmak üzere bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Akar tarafından, Türkiye- İngiltere arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık temelinde her alanda devam ettiği belirtildi. Görüşmede Akar'ın, savunma sanayii alanındaki iş birliğinin ihraç lisansı kısıtlamalarının kaldırılmasıyla kazandığı ivmeye vurgu yaptığı belirtilirken, PKK/YPG-DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede iş birliğinin önemine dikkat çekildiği bildirildi.

Ukrayna'nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliğine verilen destek ile bölgede barış ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin gerekliliği dile getirilen görüşmede, tahıl sorununun çözümüne yönelik çalışmaların da koordineli olarak devam ettiği bildirildi.

Akar ve Wallace görüşmesinde ayrıca, askeri eğitimde iş birliği faaliyetlerinin artarak devam edeceği belirtildi.