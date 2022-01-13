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Bakan Akar, Mehmetçik Vakfı'na 150 bin TL bağışlayan Haluk Levent'i kabul etti

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kızılordu Korosu ile gerçekleştirdiği Anadolu turnesi gelirinin yarısını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan sanatçı Haluk Levent'i Bakanlık'ta kabul etti.
Bakan Akar, Mehmetçik Vakfı'na 150 bin TL bağışlayan Haluk Levent'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sanatçı Haluk Levent'i Bakanlık'taki makamında kabul etti. Haluk Levent, kabulü vesilesiyle Mehmetçik Vakfı'na 150 bin TL'lik bağışta bulundu. Bakan Akar, hassasiyetinden ve desteklerinden dolayı sanatçıya teşekkür ederken Haluk Levent de önümüzdeki dönemde Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı faaliyetlerde yer almaktan mutluluk duyacağını ifade etti. Haluk Levent, vatani görevini yaptığı sırada Bakan Akar'ın da Tugay Komutanı olduğunu hatırlattığı sohbette eski günler anıldı.

Haluk Levent, geçen aylarda Kızılordu Korosu ile gerçekleştirdiği 15 konserlik Anadolu turnesinde 'Harbiye' ve 'Sakarya' marşlarını da seslendirilmişti. Levent, konser gelirlerinin yarısını yardımlaşma kuruluşu AHBAP'a, diğer yarısını da Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını duyurmuştu.

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