Bakan Akar, 'Mehmetçik: Zaferin Askerleri Sergisi' dolayısıyla AA'yı tebrik etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçik: Zaferin Askerleri Sergisi" dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü tebrik etti.