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Bakan Akar, 'Mehmetçik: Zaferin Askerleri Sergisi' dolayısıyla AA'yı tebrik etti

Bakan Akar, 'Mehmetçik: Zaferin Askerleri Sergisi' dolayısıyla AA'yı tebrik etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçik: Zaferin Askerleri Sergisi" dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü tebrik etti.
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