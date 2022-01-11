Bakan Akar 'Tahammül sınırlarımızı zorluyor' diyerek duyurdu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale’deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyonu ile ilgili "PKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vuruyoruz. Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.