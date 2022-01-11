Bakan Akar 'Tahammül sınırlarımızı zorluyor' diyerek duyurdu

PKK'lı teröristler tarafından Akçakale'de gerçekleştirilen hain saldırıda 3 askerimiz şehit olurken teröristler yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonla ilgili detayları paylaştı.
Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:
'OPERASYONLAR ARTAN ŞİDDETTE SÜRECEK'
Sınırlarımızın ötesinden yapılan saldırılar tahammül sınırımızı zorluyor, cezalandırma operasyonlarımız artan şiddette sürecek
22 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
PKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vuruyoruz. Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi."
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