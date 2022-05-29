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Bakan Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, hava üssü ile askeri tersaneyi ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Tagiyev Hava Üssü ile askeri tersanede incelemelerde bulundu.
Bakan Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, hava üssü ile askeri tersaneyi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti kapsamında Bakü'ye gelen Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Azerbaycan'daki temaslarını sürdürdü.

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile Tagiyev Hava Üssü'nü ziyaret eden Akar, daha sonra askeri tersaneye geçti.

TSK komuta kademesinin de yer aldığı ziyaretlerde Bakan Akar'a faaliyetlere ilişkin bilgi verildi. Hava üssünün ve tersanenin altyapı, imkan ve kabiliyetlerinin yerinde görüldüğü, ileriye dönük yapılabileceklere ilişkin karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunulduğu ziyarete, Azerbaycan Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları da katıldı.

Temasların tamamlamasının ardından Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ile Bakü'den ayrıldı.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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