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Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, güvenlik korucularının bayramını kutladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, bir araya geldikleri güvenlik korucularının Kurban Bayramı'nı kutladı
Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, güvenlik korucularının bayramını kutladı

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Dağlıca'daki Şehit Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan Hudut Tabur Merkezi'nde, Irak ve Suriye sınır hattı ile sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı yapan Akar, daha sonra kara yoluyla Yeşiltaş'taki 1. Motorlu Piyade Tabur Komutanlığına geçti.

Sarp arazideki yollardan geçen Akar'ı, komutanlığa gelişinde tören mangasını selamladı.

Şeref defterini imzalayan, daha sonra faaliyetlere ilişkin brifing alan ve talimatlar veren Bakan Akar, güvenlik korucuları ile de bir araya geldi.

TSK komuta kademesi ile korucuların Kurban Bayramı'nı kutlayan, korucularla sohbet eden Hulusi Akar, "Türkler ve Kürtler kardeş. Biz, yüzlerce yıldır ekmeğimizi, suyumuzu paylaşıyoruz. Bunun en güzel kanıtı şehitlikler. Hep birlikte, yan yana yatıyoruz. Bu vatanı hep beraber kurduk, hep beraber yaşatacağız. Fitneye, fesada fırsat vermeyeceğiz. Türkiye'nin doğusu ve batısı arasında hiçbir fark yok. Edirne ne ise Van o, Van ne ise Hakkari o, Hakkari ne ise Samsun o. Hepimiz bir ve beraberiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, 85 milyonu terör belasından kurtarmak konusundaki kararlılıklarını yineleyerek, "Bir ülkeyi o milletin evlatları korur. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı hepsi bu vatanı kurdu, korudu. Bu teröristlerin arkasında kim olursa olsun bu mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlarla bayramda bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getiren güvenlik korucuları da "Hepimiz bu al bayrağın altında yaşayan vatandaşlarız." mesajını dile getirdi.

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