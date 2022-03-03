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Bakan Akar'a Kosova Cumhurbaşkanlığı Askeri Madalyası tevcihi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani Sadriu tarafından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Kosova Cumhurbaşkanlığı Askeri Madalyası tevcih edildiğini açıkladı.
Bakan Akar'a Kosova Cumhurbaşkanlığı Askeri Madalyası tevcihi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Kosova Cumhurbaşkanı Sayın Vjosa Osmani Sadriu tarafından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Kosova Cumhurbaşkanlığı Askeri Madalyası tevcih edildi. Söz konusu madalya; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, 1999 Kosova Müdahalesi sırasında NATO Kuvvetleri bünyesinde özgürlük ve barışa olan katkıları ile Kosova Cumhuriyeti'ne askeri ve güvenlik alanında vermiş olduğu destek ve gösterdiği iş birliği dolayısıyla tevcih edildi." (DHA)

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