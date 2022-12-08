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Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: Artık harekete geçilmeli

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına kısıtlayıcı koşullar getiren maddelerin savunma bütçesinin metninden çıkarılmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: Artık harekete geçilmeli

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile düzenlediği basın açıklamasında gündeme ilişkin soruları da yanıtladı.

Bir gazetecinin ABD'de, Türkiye'ye F-16 satışına kısıtlayıcı koşullar getiren maddelerin savunma bütçesinin nihai metninden çıkarılmasına ilişkin sorusu üzerine Akar, 40 adet F-16 tedariki ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 79 adet uçağın modernizasyonu için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

ABD TARAFINDAN OLUMLU YAKLAŞIM GÖRDÜK

Bu çalışmaların olumlu ve süratli bir şekilde sonuçlanması için gayret gösterdiklerini aktaran Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bütün gelişmeleri, çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bu konuda başlangıçtan itibaren ABD'li muhataplarımızın olumlu yaklaşımlarını gördük. Başta ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin olmak üzere heyetler arası yapılan görüşmelerde heyet üyeleri dahil ABD tarafından hep olumlu bir yaklaşım gördük. Bu olumlu yaklaşımlara bağlı olarak artık ABD tarafından olumlu ve somut adımlar bekliyoruz. Bir an önce bu çalışmaların, sürecin olumlu ve süratli bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Türkiye'nin terörle mücadelesini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyon çalışmalarını başta Finlandiya olmak üzere tüm müttefiklerimizin desteklemesini, katkılarını bekliyoruz."

GÜÇLÜ TSK, GÜÇLÜ NATO DEMEKTİR

Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlerle mücadele ettiğini, tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayan Akar, şöyle konuştu:

"Hem terörle mücadele konusunda hem de NATO içindeki görevlerimizi tam olarak yerine getirebilmemiz konusunda müttefiklerimizden Silahlı Kuvvetlerimizin tedarik ve modernizasyon çalışmalarına desteğinin sağlanmasına gerekli katkıyı bekliyoruz. F-16 konusu da bunun bir parçası. Diğer müttefiklerimizden temin ve tedarik etmek için yaptığımız çalışmalar var fakat bazı tahditlerle karşılaşıyoruz. Bu tahditlerin de kaldırılmasını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çünkü doğal olarak hepimizin bilmesi gereken en önemli husus; Güçlü Türk Silahlı Kuvvetleri, güçlü NATO, güçlü ittifak demektir."

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