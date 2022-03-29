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Bakan Akar'dan mayın açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, "Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız hepsi teyakkuz halinde. Alınan her ihbar anında değerlendiriliyor ve gereği yapılıyor. Tespit edilen mayınlar emniyetli bir şekilde anında imha ediliyor" dedi.
Bakan Akar'dan mayın açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız hepsi teyakkuz halinde. Alınan her ihbar anında değerlendiriliyor ve gereği yapılıyor. Tespit edilen mayınlar emniyetli şekilde anında imha ediliyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Akar, İstanbul Boğazı ve İğneada açıklarında tespit edildikten sonra imha edilen mayınların hatırlatılması ve alınan tedbirlerin sorulması üzerine, mayınla mücadelenin teknik konu olduğuna dikkat çekti. Mayınla mücadelenin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çalışmaları ve konsepti kapsamında yer aldığını vurgulayan Akar, "Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız hepsi teyakkuz halinde. Alınan her ihbar anında değerlendiriliyor ve gereği yapılıyor. Tespit edilen mayınlar emniyetli bir şekilde anında imha ediliyor" diye konuştu. 

Tertibatından koptuğu belirtilen mayınların sayısına ilişkin Akar, "Ortada konuyla ilgili birbiriyle çelişen ifadeler var. Biz gerekli önlemlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz. Ukrayna'da döşenen mayınlar mı geldi yoksa başka mayınlar mı devreye girdi; bu konuda emin olmadan bir şey söylemek doğru olmaz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

'ROMANYA VE BULGARİSTAN İLE İŞ BİRLİĞİMİZ VAR'

Ayrıca tüm denizcilerin mayınlara karşı uyarıldığını belirten Bakan Akar, "Herkesin gözü kulağı, görülebilecek olası mayınlarda. Tespitin hemen ardından anında müdahale ediliyor. Müdahale için Su Altı Savunma Timleri bölgeye ya denizden ya da helikopterle havadan intikal ediyorlar. Mayınlar yerinde veya emniyetli bölgeye çekilmek suretiyle anında imha ediliyor. Mayınla mücadele, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hakim olduğu, başarılı olduğu bir konudur. Çok şükür, bu çalışmalarda son derece başarılı olduğumuz da herkes tarafından görüldü" diye konuştu. 

Bakan Akar, "Mayınların tespiti konusunda Rusya ile bir iş birliği var mı?" sorusuna da "Hayır. Mayınlar bizim alanımızda tespit ediliyor, Rusya veya Ukrayna tarafında değil. Bu kapsamda Karadeniz'e kıyısı olan Romanya ve Bulgaristan ile iş birliğimiz var. Rusya ile iş birliğimiz ayrı. Bizim ticari gemilerimizin gelişleri konusunda Ruslarla gerekli koordinasyonu yaptık" cevabını verdi. 

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