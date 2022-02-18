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Bakan Akar'dan NATO'da Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili diyalog çağrısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin, "Diplomasi ve diyaloğun sürdürülmesi ve bu şekilde çözüme gidilmesi hepimizin ortak dileği" dedi.
Bakan Akar'dan NATO'da Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili diyalog çağrısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Akar, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim hakkında itidalli olunması yönünde beyanatlarda bulundu. 

"TANSİYONUN DÜŞMESİ İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ"

Bakan Akar, dünyayı diken üstünde tutan Ukrayna-Rusya gerilimine ilişkin de konuştu. Akar, "Diplomasi ve diyaloğun sürdürülmesi ve bu şekilde çözüme gidilmesi hepimizin ortak dileği. Tansiyonun düşmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Akar, Yunanistanlı mevkidaşı ile yaptığı görüşmeyi yapıcı ve olumlu olarak nitelendirdi. Akar, görüşmenin spontane geliştiğini de sözlerine ekledi.

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