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Bakan Akar'dan savunma sanayii mesajı

Türkiye’nin ‘lider ülke’ olarak yer aldığı orta ve doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı düzenlenen törende konuşan Bakan Akar, "Savunma sistemlerinin yerli üretimi bir seçim değil zorunluluktur" dedi.
Bakan Akar'dan savunma sanayii mesajı

Türkiye ve Polonya arasındaki ikili ilişkilerin 1414'e kadar uzandığını belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Polonya’nın 19’uncu yüzyılda zorluklar yaşadığı dönemde, atalarımız Polonya’nın bağımsızlığının, egemenliğinin ve bütünlüğünün güçlü destekçileri olmuştur" diye konuştu. "Polonyalı köyü” anlamına gelen, İstanbul'daki Polonezköy'de Polonya uyruklu insanların yaşadığını aktaran Akar, bunun iki ülke arasındaki tarihi dostluğu sembolize ettiğini vurguladı.

İki ülke arasında savunma sanayi alanındaki iş birliğinin yüz yıllık tarihi olduğunu dile getiren Akar, Türkiye'nin, Polonya’nın tamamen metalden imal edilen P-24 uçağını inşa etmek için 1936’da lisans satın aldığını, bir grup Polonyalı eğitici personelin, P-24’lerin Kayseri Uçak Fabrikası'ndaki üretiminde desteği olduğunu anlattı.

Akar, 1939 itibarıyla, Türkiye’nin 50 P-24 uçağının olduğunu ve bunların uzun yıllar kullanımda kaldığını belirtti.

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