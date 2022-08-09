Bakan Akar'dan Suriye'nin kuzeyine harekat açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 13. Büyükelçiler Konferansı’nda Suriye'nin kuzeyine yönelik planlanan olası harekatla ilgili çok önemli değerlendirmelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 13. Büyükelçiler Konferansı’nda konuştu. Akar, güney doğu sınırlarımızda güvenli bölgenin oluşturulması adına son bir halkanın kaldığını ifade ederken harekat için mesajı verdi.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhuriyet tarihimizin gerçekten en yoğun günlerini yaşıyoruz kara, deniz, hava kuvvetlerimiz olarak. Uluslarası ortamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti özne haline gelmiş durumda.

Çok ciddi şekilde ‘fake’ haberler çıkarılıyor. Afganistan’daki fotoğraf sanki bizdeymiş gibi gösteriliyor. Bizim tek amacımız hudutlarımızı ve vatandaşlarımızı korumak istiyoruz. Kimsenin toprağında gözümüzün olmadığının bilinmesini istiyoruz.

Teröristler dağlarda askerlerimizle mücadele edemeyeceğini anlayınca çukur olaylarını çıkardılar ancak çukurlara gömüldüler. Sivillere yönelik bir şey iddia edemediler.

Çukur olayları sonrası hain darbe girişimi 15 Temmuz meydana geldi. DEAŞ’la göğüs göğüse mücadele eden tek ordu TSK. Buna paralel şekilde Pençe Operasyonlarımız da sürdürüyoruz. Yeni mücadele şeklimiz terörü kaynağında yok etmek. En son teröristi etkisiz hale getirmekte karlıyız, Kürtler bizim kardeşimiz.

"TERÖR KORİDORUNA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Rusya ve ABD bölgedeki teröristlerin çıkarılmaları konusunda teminat verdi, sözlerini yerine getirmelerini bekliyoruz. Eğer bunları yapsaydık buraya gelen göç çok daha fazla olacaktı. Terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz.

Yapılan harekatlar sonrası terör örgütünün çöküş sürecinde ve panik içinde olduklarını görüyoruz. Kendi teröristlerine gidin ne yaparsanız yapın diyorlar, saldırıları teşvik ettiklerini görüyoruz.

HAREKAT İÇİN SON HALKA KALDI

Tek amacımız açık bir şekilde söylemek gerekirse hudutlarımızı korumak istiyoruz. Kilis'te camilerimiz bombalandı. Reyhanlı'da şehitlerimiz oldu. Tek hedefimiz teröristlere karşı hudutlarımızı korumak. Biz bu operasyonları yapmasaydık göç konusunda daha büyük sıkıntılar yaşanacaktı.

Terörü bitirmekte kararlıyız. Kürtler bizim kardeşimiz. Araplar bizim kardeşimiz. Fakat içeride ve dışarıda bunu istismar edenler var, çarpıtanlar var.

Terör örgütlerinin büyük bir çöküş içerisinde olduğunu, elebaşlarının iki gece aynı yerde yatmadığını, Mehmetçik'in nefesini enselerinde hissettiklerini görüyoruz.

Harekat için son halka kaldı. Yaptığımız operasyonların hiç biri işgal harekatı değildir. Teröristlere neredeyse hedef orasıdır.

''SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN TOPRAKLARINA DÖNMELERİNİ SAĞLAYACAĞIZ''

9 milyon Suriyeli ile muhatabız. Onların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bir kısmı Türkiye’de bir kısmı da Irak’ta olmak üzere. Biz Suriye’nin kuzeyindeki hayat şartlarını ne kadar normalleştirebilirsek; önce oradan gelmeyi engelleyeceğiz ardından da orayı cazibe merkezi haline getirerek Türkiye'deki Suriyeli kardeşlerimizin evlerine ve topraklarına dönmelerini sağlayacağız.

FETÖ İLE MÜCADELE

Bizim FETÖ ile mücadelemiz de sürüyor, hiçbir şekilde aksaklık söz konusu değil. Son bir yılda 2 bin 446 FETÖ bağlantılı kişinin bağlantısı kesildi, 790'ının da rütbesi söküldü. FETÖ ile mücadelede ne gerekiyorsa yapacağız.