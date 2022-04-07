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Bakan Akar'dan Ukrayna'dan tahliyeler için aciliyet vurgusu

Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Romanya ve Ukrayna’nın Savunma Bakanları videokonferans toplantısında bir araya geldi. Bakan Akar, "Ukrayna’da sivillerin emniyetli bir şekilde tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır" dedi.
Bakan Akar'dan Ukrayna'dan tahliyeler için aciliyet vurgusu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı toplantıya ilişkin, "Görüşmede, diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere Ukrayna’da acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve sivillerin emniyetli bir şekilde tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır" dedi.

Bakan Akar, Bulgaristan Savunma Bakanı Dragomir Zakov, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, Romanya Savunma Bakanı Vasile Dîncu, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile altılı videokonferans toplantısı düzenledi.

Bakan Akar, Türkiye’nin daveti ve  koordinesiyle gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, görüşmenin çok verimli geçtiğini belirtti.

Bölgesel savunma ve güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Akar, "Görüşmede, diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere Ukrayna’da acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve sivillerin emniyetli bir şekilde tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır" diye konuştu.

Toplantıda ele alınan diğer konulara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, "Görüşmede, ayrıca mayınla mücadele dahil Karadeniz’de barış, sükûnet ve istikrarın korunması için iş birliğinin önemi bir kez daha dile getirilmiştir. Son olarak ağırlaşan insani durum nedeniyle insani yardımlara aralıksız devam edilmesi ve bölgede krizin daha fazla tırmanmasının önlenmesi için alınması gereken tedbirler üzerinde durulmuştur" ifadelerini kullandı.

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